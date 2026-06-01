エンジン音に紛れる超静音で夏の車内を涼しく！ MAXWIN「K-FAN10」

記事ポイント 16枚羽根構造で50dB以下の超静音設計を実現左右90°自動首振り＋上下35°手動調節で車内全体をカバー12V・24V対応2モデル展開、クリップ式ワンタッチ設置 16枚羽根構造で50dB以下の超静音設計を実現左右90°自動首振り＋上下35°手動調節で車内全体をカバー12V・24V対応2モデル展開、クリップ式ワンタッチ設置

MAXWINが、好評につき一時品切れとなっていたクリップ式車載扇風機「K-FAN10」の再入荷を発表しました。

Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングの各販売チャンネルで購入できます。

MAXWIN「K-FAN10」

型番：K-FAN10-12V（12V車用）／K-FAN10-24V（24V車用）サイズ：約27.5×35cmコード長さ：約1.8m素材：ABS、アルミニウム、合金鋼重量：約950g取付方式：クリップ式消費電力：20W騒音：50dB以下電圧：DC12V（12Vモデル）／DC24V（24Vモデル）付属品：本体×1販売先：Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピング

「K-FAN10」は、カー用品・バイク用品ブランドMAXWINが手がけるクリップ式の車載扇風機です。

MAXWINはドライブレコーダーや車載モニターなど幅広い車載機器を展開するブランドで、「K-FAN10」はその中でも夏の車内暑さ対策として展開するファン製品です。

アシストグリップやサンバイザーなど車内の様々な場所にワンタッチで取り付けられ、シガーソケットに挿し込むだけで使えます。

16枚羽根＆超静音モーター

内羽根7枚・外羽根9枚の合計16枚羽根を備え、強力な風量を生み出す構造です。

モーターは50dB以下の超静音設計で、エンジン音に紛れる程度の動作音に抑えられています。

長距離ドライブでも騒音が気にならず、快適に使い続けられます。

左右90°自動首振り機能

左右90°の自動首振りで、車内全体に均等な風を届けます。

上下方向は35°の手動調節に対応。

運転席・助手席それぞれの方向へ角度を細かく合わせられます。

自動首振りと手動角度調整を組み合わせることで、好みの風向きに自在にセッティングできます。

2段階風量調節

低速・高速の2段階で風量を切り替えられます。

車内温度や体感に合わせて使い分けられる設計です。

エアコンが苦手な場合でも自然な風を得られるほか、エアコンと併用して設定温度をエコに保つ使い方もできます。

素材にはABS・アルミニウム・合金鋼を採用しています。

ダブルモーター採用・独立コントロール

首振りモーターと羽根回転モーターがそれぞれ独立した構成です。

羽根回転モーターは最大回転速度3,800rpmで、熱対策設計により長寿命化も図られています。

2つのモーターを独立させることで、首振り動作と風量をそれぞれ独自に制御でき、安定した動作を維持します。

製品仕様・選び方

12Vモデル（K-FAN10-12V）はセダン・SUV・軽自動車など乗用車全般に対応し、24Vモデル（K-FAN10-24V）はトラックなどの大型車に対応しています。

取付方式はクリップ式で、アシストグリップやサンバイザーへワンタッチで装着できます。

コード長は約1.8mで、シガーソケットへそのまま接続して使えます。

重量は約950gです。

夏の長距離ドライブでも静音ファンが車内に均等な風を届け続けます。

エアコンとの組み合わせ次第で燃費を抑えながら快適な温度を維持できるのも「K-FAN10」の使い方のひとつです。

MAXWIN「K-FAN10」の紹介でした。

よくある質問

Q. 12Vモデルと24Vモデルの違いは何ですか？

A. 対応する車両の電源電圧の違いによるものです。

K-FAN10-12Vはセダン・SUV・軽自動車など乗用車（DC12V）向け、K-FAN10-24VはトラックなどDC24V電源を持つ大型車向けとなっています。

Q. 取り付けに工具や加工は必要ですか？

A. 工具は不要。

クリップ式でアシストグリップやサンバイザーなど様々な場所にワンタッチで設置でき、シガーソケットに挿し込むだけで使えます。

Q. 首振りは自動のみですか？

A. 左右方向は90°の自動首振りに対応しています。

上下方向は35°の手動調節が可能で、自動と手動を組み合わせて好みの風向きに設定できます。

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