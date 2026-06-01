現役ママ厳選のはじめてのお世話セットも選べる全8種！ EDISONmama「ギフトボックス」

記事ポイント 現役ママ・パパの実体験をもとに厳選した「本当に使える」育児ギフトセットお世話・離乳食・名入れなど成長段階や予算に合わせて選べる全8種類新潟県燕市製ステンレス使用の名入れフォーク＆スプーンは名前を刻印できる特別な一品 現役ママ・パパの実体験をもとに厳選した「本当に使える」育児ギフトセットお世話・離乳食・名入れなど成長段階や予算に合わせて選べる全8種類新潟県燕市製ステンレス使用の名入れフォーク＆スプーンは名前を刻印できる特別な一品

EDISONmamaは、現役ママのリアルな声をもとに厳選したギフトボックスを2026年6月15日よりEDISONmama公式オンラインショップで限定販売します。

育児中に「本当に助かった」「人にすすめたい」と感じたアイテムだけを集めた、実用重視のギフトセットです。

EDISONmama「ギフトボックス」

発売日：2026年6月15日（月）販売場所：EDISONmama公式オンラインショップ（限定販売）ラインナップ：全8種類

EDISONmama（エジソンママ）は、「思いやりをカタチに」をコンセプトに掲げるベビー・キッズブランドで、20年以上にわたり親子の「はじめてのできた！」をサポートする育児用品を開発・販売してきたブランドです。

今回のギフトボックスは、「離乳食が思うように進まない」「鼻水ケアが大変」「外出先での授乳やお世話に困る」といった育児のリアルな困りごとを知る現役ママ・パパの視点から、「もらったら嬉しい」だけでなく「今日からすぐに役立つ」アイテムを選び抜いています。

出産祝いやハーフバースデー、お誕生日など贈るシーンに合わせて、お子さまの成長段階やご予算に応じた8種類から選べます。

「はじめてのお世話セットプレミアム」

価格：16,500円（税込）セット内容：電動鼻水吸引器PochiSui・光ナビ体温計PRO・2wayネイルケアセット・ラクカル哺乳瓶

毎日の育児を支える4アイテムをひとまとめにしたギフトセットです。

電動鼻水吸引器「PochiSui」は赤ちゃんの鼻水ケアに使え、「光ナビ体温計PRO」で日々の体調管理ができます。

「2wayネイルケアセット」は赤ちゃんの小さな爪のお手入れに対応し、「ラクカル哺乳瓶」は授乳をサポートします。

新生児期から必要になる育児の基本アイテムが一式そろうセットです。

「はじめての離乳食セットスタンダード」

価格：11,000円（税込）セット内容：離乳食ブレンダー・あにま〜るマグ・こだわりフィーディングスプーン・フォーク＆スプーン Baby・ペコっと小分けパック M・フードキャッチャー

離乳食デビューを迎える家庭向けに、離乳食期に活躍するアイテム6点をセットにしています。

「離乳食ブレンダー」で食材をなめらかに仕上げ、「こだわりフィーディングスプーン」と「フォーク＆スプーン Baby」が赤ちゃんの口に合わせた食事をサポートします。

「ペコっと小分けパック M」は作り置きの保存に使え、「フードキャッチャー」が食べこぼしをキャッチします。

「あにま〜るマグ」も加わり、初めての離乳食に必要な道具が6点そろう内容です。

「名入れフォーク＆スプーン」

価格：5,500円（税込）セット内容：フォーク＆スプーン・オリジナル化粧箱素材：新潟県燕市製高品質ステンレス

お子さまの名前を刻印できるフォーク＆スプーンのギフトセットです。

素材には金属産業の街として知られる新潟県燕市製の高品質なステンレスを使用し、長く愛用できるデザインに仕上げています。

オリジナル化粧箱に入った状態で贈れるため、出産祝いやお誕生日に世界に一つだけの特別な贈り物として選べます。

名前が刻まれたカトラリーは、成長とともに使い続けられる一品です。

育児のリアルな困りごとに寄り添うアイテムがそろうギフトボックスで、「今日からすぐに役立つ」お世話グッズや離乳食アイテムを贈ることができます。

名前を刻んだ燕市製ステンレスのカトラリーなど、長く手元に残る贈り物も選べます。

EDISONmama「ギフトボックス」の紹介でした。

よくある質問

Q. ギフトボックスはどこで購入できますか？

A. EDISONmama公式オンラインショップで限定販売しています。

2026年6月15日より購入できます。

Q. 名入れフォーク＆スプーンの素材は何ですか？

A. 新潟県燕市製の高品質なステンレスを使用しています。

オリジナル化粧箱付きで5,500円（税込）です。

Q. 何種類のギフトボックスから選べますか？

A. 全8種類のラインナップがあります。

お子さまの成長段階やご予算、出産祝いやハーフバースデーなど贈るシーンに合わせて選べます。

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