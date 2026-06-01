XG・堀米雄斗らが体現する不屈のスピリット！ G-SHOCK「Your Beat, Your Life.」

記事ポイント G-SHOCKが「Your Beat, Your Life.」キャンペーンを2026年6月10日より展開XG・堀米雄斗ら4組がアンバサダーとして参加スペシャルムービーを公式HPおよびSNSで順次公開 G-SHOCKが「Your Beat, Your Life.」キャンペーンを2026年6月10日より展開XG・堀米雄斗ら4組がアンバサダーとして参加スペシャルムービーを公式HPおよびSNSで順次公開

カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」より、「Your Beat, Your Life.」をテーマにしたグローバルキャンペーンを2026年6月10日から順次展開しています。

XG、堀米雄斗、五十嵐カノア、RUSHBALLの4組をアンバサダーに起用し、自らの鼓動に従い限界に挑むすべての人へメッセージを発信するキャンペーンです。

G-SHOCK「Your Beat, Your Life.」

キャンペーン開始日：2026年6月10日（水）より順次展開特設サイト：https://gshock.casio.com/jp/contents/ybyl/コンテンツ展開：公式ホームページ・Instagram・YouTubeにてスペシャルムービーを順次公開予定

G-SHOCKは、1983年に「落としても壊れない時計を作りたい」という開発者の信念から誕生した耐衝撃ウオッチブランド。

独自の耐衝撃構造を実用化し、スポーツ・ファッション・アート・ミュージックなど多様なカルチャーと融合しながら世界中で愛されるブランドへ成長しました。

今回始動する「Your Beat, Your Life.」は、G-SHOCKが1983年の誕生以来「タフネス」を軸に培ってきた不屈の精神を、現代の多様なライフスタイルへ投影したコンセプトです。

周囲の評価や固定観念に縛られることなく、自分自身の内なる鼓動（Beat）を信じ、自らの人生（Life）を切り拓いていく姿勢がメッセージの核心にあります。

どんなに過酷な環境や先の見えない状況にあっても、あきらめずに挑み続けるスピリットこそがG-SHOCKのアイデンティティです。

キャンペーンは既存のファンだけでなく、新しい時代を創る若年層ユーザーへブランド価値を届けることを目的に、多面的なコンテンツで展開されます。

キャンペーンコンセプトの背景：G-SHOCKの原点にある不屈の精神

「Your Beat, Your Life.」の根底には、G-SHOCKブランド誕生時の挑戦の歴史があります。

初代G-SHOCKは、「落としても壊れない時計」という当時では無謀とも言える理想を掲げ、数えきれないほどの試作と失敗を繰り返す中で生まれました。

何度落としても壊れてしまう過酷な現実に直面しながらも、開発者は実験を継続し、常識を覆す独自の耐衝撃構造を実現しています。

この「あきらめない姿勢」が、今回のキャンペーンで伝えたいメッセージの原点です。

アンバサダー：XG（HIPHOP／R&Bアーティストグループ）

2022年にデビューした7人組アーティストグループです。

2024年には初のワールドツアーを世界35都市47公演で開催し、約40万人を動員しました。

2025年に開催されたアメリカ最大級の音楽フェス「Coachella Valley Music and Arts Festival」では、日本人として初めてSaharaステージのトリを飾るなど、世界を席巻する存在となっています。

音楽フィールドで限界を塗り替え続ける姿がG-SHOCKのキャンペーン世界観を体現します。

アンバサダー：堀米雄斗（スケーター）

日本人初のSLS優勝を含む3連覇やX Gamesなど世界最高峰の大会で数々の実績を持つスケーターです。

2021年の東京オリンピックで男子ストリート初代金メダリストに輝き、2024年パリオリンピックでは奇跡の大逆転で連覇を達成しました。

27歳にしてスケートボード界の世界的なアイコンとなり、日本スポーツ界の若きトップアスリートとして活躍しています。

ストリートフィールドで挑み続ける姿勢はG-SHOCKのアイデンティティと重なります。

アンバサダー：五十嵐カノア（サーファー）

両親の影響で3歳のときにアメリカ・ハンティントンビーチでサーフィンを始めたサーファーです。

2021年の東京オリンピックで日本代表として銀メダルを獲得し、2022年の「ISA World Surfing Games」では完全優勝を果たしました。

世界最高峰の舞台「WSL Championship Tour」でもコンスタントに好成績を残し、世界屈指のサーファーとして研鑽を積み続けています。

どんな波にも挑み続ける姿勢がキャンペーンのスピリットと重なります。

アンバサダー：RUSHBALL（HIPHOPダンスユニット）

2004年にKYOKAとMAiKAで結成された女性2人組HIPHOPダンスユニットです。

結成当初から数々のコンテストで結果を残し、2016年には世界チャンピオンのタイトルを手にしました。

海外での活動も多く、日本を代表するダンスユニットとして知られています。

ダンスフィールドで世界の頂点を目指し続ける2人の姿が、キャンペーンの世界観をダンスで体現します。

スペシャルムービーのコンテンツ展開

2026年6月10日より、公式ホームページやInstagram・YouTubeにおいてスペシャルムービーが順次公開されています。

アンバサダーたちがそれぞれのフィールドで限界に挑む瞬間を、独自のビジュアル言語で切り取った映像作品です。

映像には各アンバサダーが着用するG-SHOCKのタフな機能性と、その精神性が融合した内容が盛り込まれています。

音楽・ストリート・スポーツという異なるフィールドで世界を目指す4組それぞれのリアルな姿を通じて、「Your Beat, Your Life.」のメッセージが伝わる構成です。

G-SHOCKがどんな過酷な状況下でも動き続けるように、挑戦を続けるすべての人の腕元を支え続けてきた姿勢が、映像コンテンツ全体の底流にあります。

世界35都市を席巻したXG、2大会連続オリンピック金メダリストの堀米雄斗、世界最高峰サーフィン大会で好成績を積み重ねる五十嵐カノア、そして世界チャンピオンのRUSHBALLが、それぞれの限界への挑戦をG-SHOCKとともに体現します。

G-SHOCK「Your Beat, Your Life.」グローバルキャンペーンの紹介でした。

よくある質問

Q. 「Your Beat, Your Life.」キャンペーンはいつから始まりましたか？

A. 2026年6月10日（水）より順次展開中です。

スペシャルムービーは公式ホームページやInstagram・YouTubeで順次公開されます。

Q. キャンペーンのアンバサダーはどのような人たちですか？

A. 音楽・ストリート・スポーツの各フィールドで活躍する4組が参加。

HIPHOPグループのXG、スケーターの堀米雄斗、サーファーの五十嵐カノア、HIPHOPダンスユニットのRUSHBALLです。

Q. 「Your Beat, Your Life.」というコンセプトはどういう意味ですか？

A. 周囲の評価や固定観念に縛られず、自分自身の内なる鼓動（Beat）を信じて自らの人生（Life）を切り拓いていく姿勢を表しています。

G-SHOCKが1983年の誕生以来「タフネス」を軸に培ってきた不屈の精神を現代のライフスタイルへ投影したものです。

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