1〜1.5mm極小ケシパールに職人が一粒ずつ糸穴を！「K＋D Fusion」

記事ポイント あこやケシパール×ラボグロウンダイヤ枠なし融合ジュエリーライン極小ケシパールの糸穴は熟練職人による一粒ずつの手作業マクアケで7月5日まで先行販売・3サイズ展開 あこやケシパール×ラボグロウンダイヤ枠なし融合ジュエリーライン極小ケシパールの糸穴は熟練職人による一粒ずつの手作業マクアケで7月5日まで先行販売・3サイズ展開

GIZANYは、あこや真珠の中でも希少な「ケシパール」とラボグロウンダイヤモンドを融合させた新ジュエリーライン「K＋D Fusion」を発表しました。

枠を持たない大胆な設計で素材本来の輝きを最大限に引き出す、まったく新しいカテゴリーのネックレスです。

マクアケで2026年7月5日(日)まで先行販売中です。

「K＋D Fusion」

販売期間：2026年7月5日(日)まで（マクアケ）発送予定：2026年9月末まで素材：あこやケシパール(1〜1.5mm)国産 ／ ラボグロウンダイヤモンド(ペアーシェイプ)インドダイヤモンド品質：Fカラーアップ ／ VS〜SI1アップサイズ展開：0.30ct ／ 0.50ct ／ 1.00cts金具：プラチナ850（引き輪・プレート・丸環）国産ネックレス全長：約38〜40cm（チョーカーサイズ）超早割価格（各限定10点）：0.30ct 49,000円 ／ 0.50ct 70,000円 ／ 1.00cts 97,000円

「K＋D Fusion」は、GIZANYが手がける新ジュエリーラインです。

GIZANYは横浜市金沢区のアトリエを拠点とする大人向けジュエリーブランドで、「いいものを、いつまでも」をコンセプトに、高品位素材と職人技を組み合わせたジュエリーを製作・販売しています。

真珠とダイヤモンドというジュエリーを代表するふたつの素材を組み合わせながら、使用する貴金属を金具のみに絞ることで、素材そのものの美しさが際立つ新しい形のネックレスです。

金属を最小限に抑えた設計は、貴金属価格の高騰が続く今の時代に、日常で素材の美を楽しむ新しいアプローチとして生まれました。

着用シーンと日常スタイル

「K＋D Fusion」は、日常にも特別な場面にも対応できるネックレスです。

ONでもOFFでも装えるデザインで、ダイヤモンドのボトム部分を見せる着け方も新鮮な印象を与えます。

過度な装飾を排し素材の良さをそのまま引き立てる設計のため、フォーマルなシーンからカジュアルな日常まで幅広く合わせられます。

真珠やダイヤモンドを「今の時代の価値観」で楽しみたい方、人と同じジュエリーに物足りなさを感じている方に向いています。

希少なケシパールへの職人技

ネックレスに使用するケシパールは、直径1〜1.5mmという極小サイズです。

その極小サイズへの穴あけと糸通しは、熟練の職人が一粒ずつ手作業で行う繊細な仕事です。

機械での大量生産では難しい工程を一粒ずつ丁寧に行うことで、量産品にはない温かみが生まれます。

あこや貝が育む天然ケシパール

「ケシパール」はあこや真珠の中でも流通量がごくわずかな希少な素材です。

核を持たず、自然のままに育った小粒の真珠で、一粒一粒が異なる表情を持ちます。

量産品にはない温かみと上品な輝きを放ち、国産のあこや貝から採れる素材です。

枠なし設計が生むネックレスの輝き

中央に吊るすのは、ペアーシェイプのラボグロウンダイヤモンドです。

通常、ダイヤモンドを留めるには貴金属の枠が必要ですが、「K＋D Fusion」ではダイヤモンドにレーザーで貫通穴を開け、ケシパールの糸を直接通す手法を採用しています。

枠を持たないことでダイヤモンド本来の輝きがそのまま際立ち、軽やかで現代的な印象のネックレスです。

ラボグロウンダイヤモンドの採用理由は価格の安さではなく、品質の透明性とサステナブルな背景への共感です。

化学的・物理的性質は天然ダイヤモンドと同一で、Fカラーアップ・VS〜SI1アップという安定した高品質を誇ります。

0.30ct・0.50ct・1.00ctsの3サイズ

0.30ct：さりげなく軽やかで日常に溶け込むサイズ感。フォーマルにもカジュアルにも合わせやすい0.50ct：より存在感を求める方向け。ダイヤモンドの縦のラインが際立ち、胸元にしっかりした輝きを与える1.00cts：存在感のある大粒石。縦のラインが際立ち、しっかりとした輝き

3サイズはそれぞれ使う場面やスタイルに合わせて選べます。

マクアケでの早割価格（各限定10点）は0.30ctが55,000円、0.50ctが75,000円、1.00ctsが105,000円です。

超早割（各限定10点）はさらに低く設定されており、定価はそれぞれ80,000円・110,000円・150,000円です。

国産プラチナ850の金具

ネックレスに使用する貴金属は金具のみで、国産のプラチナ850を採用しています。

引き輪・プレート・丸環すべてがプラチナ850製で、変色しにくく長く使い続けられる設計です。

ネックレス全長は約38〜40cmのチョーカーサイズで、首元に自然に沿います。

ケシパールの上品な輝きとラボグロウンダイヤモンドの美しさが、枠なしの設計で最大限に引き出される「K＋D Fusion」。

日常にも特別な日にも、素材そのものの美を身に纏える一本です。

「K＋D Fusion」の紹介でした。

よくある質問

Q. ラボグロウンダイヤモンドと天然ダイヤモンドの品質はどう違いますか？

A. 「K＋D Fusion」で使用するラボグロウンダイヤモンドは、化学的・物理的性質が天然ダイヤモンドと同一です。

品質はFカラーアップ、VS〜SI1アップという安定した高水準で、採用の理由は価格の安さではなく品質の透明性とサステナブルな背景への共感です。

Q. マクアケでの販売期間と発送時期はいつですか？

A. マクアケでの先行販売は2026年7月5日(日)まで実施しています。

リターン品はプロジェクト終了後に製作に入り、2026年9月末までに発送予定です。

Q. ケシパールのネックレスは糸替えが必要になりますか？

A. 通常の着用では糸替えの必要はありません。

使用頻度によって糸替えが必要になった場合は、プロジェクト実行者への問い合わせが必要で、原則として有料となります。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 1〜1.5mm極小ケシパールに職人が一粒ずつ糸穴を！「K＋D Fusion」 appeared first on Dtimes.