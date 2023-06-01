　25日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比140円安の6万9420円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値6万9174.97円に対しては245.03円高。出来高は8900枚となっている。

　TOPIX先物期近は3981ポイントと前日比8.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は17.24ポイント高で推移。

○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 69420　　　　　-140　　　　8900
日経225mini 　　　　　　 69425　　　　　-125　　　178934
TOPIX先物 　　　　　　　　3981　　　　　+8.5　　　　9893
JPX日経400先物　　　　　 36180　　　　　+180　　　　 315
グロース指数先物　　　　　 684　　　　　　+3　　　　 327
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース