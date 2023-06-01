日経225先物：25日2時＝140円安、6万9420円
25日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比140円安の6万9420円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値6万9174.97円に対しては245.03円高。出来高は8900枚となっている。
TOPIX先物期近は3981ポイントと前日比8.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は17.24ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 69420 -140 8900
日経225mini 69425 -125 178934
TOPIX先物 3981 +8.5 9893
JPX日経400先物 36180 +180 315
グロース指数先物 684 +3 327
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3981ポイントと前日比8.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は17.24ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 69420 -140 8900
日経225mini 69425 -125 178934
TOPIX先物 3981 +8.5 9893
JPX日経400先物 36180 +180 315
グロース指数先物 684 +3 327
東証REIT指数先物 売買不成立
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