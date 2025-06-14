昨秋にNPBのドラフトでソフトバンクから1位指名を受けたスタンフォード大・佐々木麟太郎内野手（21）が23日（日本時間24日）、ドラフト候補がパフォーマンスを披露する「2026年MLBドラフトコンバイン」に参加した。フリー打撃では9本の柵越えを放ち、自慢のパワーで注目を集めた。

ダイヤモンドバックスの本拠地、チェース・フィールドがどよめきに包まれた。佐々木が豪快なスイングで捉えた打球が次々と右翼、右中間のスタンドに吸い込まれる。そのうちの一本はこの日の全参加者の中で2位の飛距離458・1フィート（約139・6メートル）、打球速度は同4位の115・4マイル（約185・7キロ）を記録した。

25スイングで9発。魅力たっぷりのホームランショーに「素晴らしい経験をさせてもらっている。自分のやるべきことを一日一日こなすだけ」と笑顔を見せた。三塁、一塁の守備もそつなくこなし、フィールドの全プログラムを終了後には大リーグ公式サイトから取材を受けるほど注目度も高かった。

高校、大学生のMLBドラフト候補選手が参加して腕を見せ合う「ドラフトコンバイン」。元メジャーリーガーやコーチ、各球団の編成部門メンバーらも集まる中でアピールし「長所をしっかり見てもらえるように取り組んだつもり。まず今日やれることはやりきった」と改めて手応えを感じた様子だった。

6月下旬に帰国し、ソフトバンクと面談予定。その上で7月11、12日（日本時間12、13日）にフィラデルフィアで開催されるMLBドラフトを待ち、進路を決定する。「まだ何も見えてないところですけど、しっかり話をさせてもらって、自分が選ぶ道を決めたい。責任を持って、誠実に対応していきたい」。MLB球団とは日本時間の7月28日、ソフトバンクとは同31日が交渉期限。日米球団を魅了するスラッガーに決断の時が迫っている。（杉浦大介通信員）

【佐々木麟太郎に聞く】

――木製バットでもあれだけの飛距離が出る。

「シーズン中も試合前のルーティンで必ず（打撃練習では）木で打ってから試合は金属っていう形でずっとやっていた」

――全体で2位の飛距離をマークした。

「全然満足していないです。ただ、全体的に打球速度も悪くなかったですし、まだまだこれから上げていける。飛距離もスピードもさらに上げていける自信はある」

――他の有力選手を見て感じたことは？

「本当にレベルが高いなという印象。本当にいい刺激になったかなと思ってます」

――各球団とのミーティングではどこがアピールポイントになる？

「自分が歩んできた道、どういうアプローチをしている、どういうキャリアを積んできたかというのを誠実に話すだけだと思います。自分のやっていることをしっかり伝えるだけなんじゃないかなと思います」