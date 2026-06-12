◇W杯北中米大会1次リーグ

1次リーグF組の日本代表は23日（日本時間24日）、ベースキャンプ地ナッシュビルで練習を行い、25日（同26日）の第3戦スウェーデン戦の舞台となるダラスに移動した。20日チュニジア戦でW杯初得点を含め2得点でオランダ1部得点王の実力を示した上田綺世（27＝フェイエノールト）は、アジア人選手最多となる1大会3得点に照準。大幅なメンバー入れ替えが見込まれる一戦で絶対エースが1次リーグ白星締めに導く。

決して満足はしていないが、その表情には充実感が漂う。上田はチュニジア戦でW杯初ゴール。日本人初の1試合2得点と歴史を刻んだ。「プレーはしやすい。肩の力が一つ抜けた」。この日からスウェーデン戦に向けた本格的な準備に着手。心身ともに状態を整え、試合会場のダラスに入った。

3戦目はベンチスタートの可能性がある。ただプレー時間は関係ない。昨年10月のパラグアイ戦は、終盤の途中出場からわずか5分で同点弾を叩き込んだ。「自分が出た時間の中で、どうやって結果を残してチームを助けられるかを常に考えている」。1大会3得点ならアジア人初。本田圭佑の日本人最多4得点も視野に入る。

スウェーデン攻略のイメージはできている。弱点はクロス対応。オランダ戦の5失点のうち、3失点はサイドから崩されたものだ。「間違いなくチャンスになる。いいクロスを上げられる選手も多くいるし、クロスにはしっかり入っていきたい」。チュニジア戦は驚異的な高さから頭で合わせた“エア綺世”がさく裂、自身2点目を決めた。スペインのマルカ紙は「日向小次郎化した」とキャプテン翼の人気キャラを引き合いに出し、英メディアからも「フィニッシュの技術はハーランド、ハリー・ケーンといった世界屈指のストライカーたちに引けを取らない」と絶賛された。

そのハーランド（ノルウェー）をはじめ、大会序盤からメッシ（アルゼンチン）、エムバペ（フランス）と各国エースが得点を重ねている。「世界のトップクラスの選手たちが当たり前のように結果を出す。もちろん刺激はありますよ。どの国のFWもそれは求められていること」。今季オランダ1部得点王を獲得した森保ジャパンの絶対エースも、後に続く。

「目標は優勝。これからも得点は求められる。逆に僕が得点できなければ目標は遠くなってしまう」。一戦一戦が、最高峰プレミアリーグのチームから熱視線を受けるストライカーの矜持（きょうじ）を示す舞台となる。