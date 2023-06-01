引き分けでも2位で決勝トーナメント進出が懸かる一戦

森保一監督率いるサッカー日本代表は現地時間6月24日、FIFA北中米ワールドカップ（W杯）グループF第3節のスウェーデン戦に向けて前日練習を行った。

練習後、MF鎌田大地が取材に応じ、グループ最終節に向けて対戦相手の印象を語った。

強敵スウェーデンとの一戦に向け、「簡単なゲームにはならないと思うんですけど。チームとして戦っていけたら、うちとしては勝てる可能性はすごいあると思う」と話した鎌田。自分たちの目指すプレーの遂行を誓った。

対戦相手であるスウェーデンの印象については、その総合力の高さを警戒している。FWビクトル・ギョケレシュ、FWアレクサンデル・イサクらFW陣だけでなく、ディフェンスやミッドフィルダーにも質の高いタレントが揃っていると指摘。「名前を知ってる選手もたくさんいますし。プレミアリーグでやってる選手だったりイタリアでやってる選手もいる。彼らが非常にいい選手なのは、普段からやっててわかる」と語り、組織としての完成度も「すごい形もいい」と分析する。

相手の具体的な戦い方についても、イメージはすでにできている。スウェーデンの狙いについて「基本的にはブロックを組んで、取ってから前2人のカウンターっていうのは、基本的にはそういう感じになると思います」と予想。日本側の対応策としては、「自分たちは攻めてる時にうまくリスク管理をしながらやっていけたらいいかなと思ってます」と、攻撃時のバランス崩れやボールロスト後の備えがカギを握ると見ている。

グループ1位通過の条件として大量得点が必要になる可能性もある状況だが、鎌田の考えはいつも通り冷静そのもの。「もちろん試合の展開にもよると思いますけど、まずは1-0でもしっかり勝つということを考えながらやって。そっからより点を取れればいいなとは思います」と手堅い試合運びを第一に掲げた。

そして、「まずはチームとして勝つことが大事」と強調し、「引き分けでも2位で決勝トーナメントには間違いなく上がれるので、まずは負けないっていうことを前提にやっていかないといけない」と引き締めた。結果にフォーカスしながらグループ最終節へ向かう。（FOOTBALL ZONE編集部）