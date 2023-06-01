カナダ

日本時間25日午前4時、B組首位のカナダと同2位スイスがバンクーバーで激突する。

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ともに1勝1分けの勝ち点4。得失点差で上回るカナダは引き分け以上で1位通過となり、初の決勝トーナメント進出にも大きく近づく。スイスは勝てば逆転で首位に立つ。アイスホッケー大国からサッカー大国への飛躍を狙う開催国と、移民国家を象徴する多彩な顔ぶれを擁する欧州のくせもの。そんな両国をざっくり紹介する。

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6月13日の国内初戦（ボスニア・ヘルツェゴビナ戦）はトロントで行われ、独自の開幕セレモニーを実施。

セレモニーにはアラニス・モリセット、マイケル・ブーブレ、アレッシア・カーラら自国の著名アーティストが出演予定。カナダの多様性を象徴する演出になった。

前回2022年カタール大会では、1986年メキシコ大会以来36年ぶりにW杯出場を果たしたが、3戦全敗で1次リーグで敗退。が、クロアチア戦で左SBアルフォンソ・デイビスがW杯初ゴールを決めた。開催国として、初の勝ち点を狙う。 24年のコパ・アメリカでは、ジェシー・マーシュ監督のもと、準決勝進出を果たした。南米勢相手に結果を残したことが糧になった。

そんなカナダは、アイスホッケー大国として有名だが、同国の調査会社「The Logit Group」によれば、近年は若者の間でサッカー人気が伸びているという。

歴史的エポックをつくったデイビスは、今大会も左SBでチームを牽引。同国史上最多得点記録保持者のFWジョナサン・デイビッドが得点源だ。デイビッドは昨夏、ユベントス（ITA）に移籍。セリエA初年度となる25-26年シーズンは、34試合出場（先発20、途中出場14）で6得点4アシストとやや物足りない成績に終わった。W杯でその鬱憤を晴らし、サッカー大国へと歩みを進める。

・過去最高 1次リーグ

・前回大会 1次リーグ

・予選成績 開催国

■キーマン：ジョナサン・デイビッド

26年3月末時点でカナダの歴代最多得点記録を持つエースストライカー（代表通算75試合で39得点）。

米ニューヨーク州ブルックリン生まれ。ハイチ人の両親のもと、カナダのオタワで育った。17歳でベルギー・ヘントに加入、すぐさま頭角を現した。

「このワールドカップを、カナダのサッカーを永遠に変える大会にしたい。この国でサッカーが“ナンバーワンのスポーツ”になるくらいに」

FIFA公式インタビューでこう語ったデイビッド。歴史を変えることができるか。

スイス

経済協力開発機構（OECD）によると、スイスの外国生まれ人口比率は2024年時点で32.2％。OECD内ではルクセンブルク、オーストラリアと並ぶ上位の水準にある。

欧州有数の移民国家は、サッカーのメンバー構成にも顕著に表れている。

グラニト・ジャカ=コソボ系アルバニア人

デニス・ザカリア=南スーダン系

ブレール・エンボロ=カメルーン出身

ゼキ・アムドゥニ=トルコ系、チュニジア系

代表チームが「移民国家の縮図」といわれるゆえんである。

堅守がウリの欧州の常連国。今回も欧州予選B組を無敗で1位通過。EUROでも近年は安定感を増し、21年、24年と2大会連続8強入りした。

ただし、W杯優勝は一度もなく、最高成績はベスト8。最後に8強入りしたのは、自国開催だった54年大会までさかのぼる。

近年はベスト16止まりが続く。14年ブラジル大会、18年ロシア大会、22年カタール大会はいずれも決勝トーナメント1回戦敗退だった。大崩れはしないが、なかなか一つ上の階段には上がれない。

そんなスイスを率いるムラト・ヤキン監督は司令塔のグラニト・ジャカを中心に、「4-2-3-1」「4-3-3」を基本システムとする。欧州屈指のくせものは番狂わせを起こすことができるか。

・過去最高 8強

・前回大会 16強

・予選成績 欧州予選B組1位 4勝2分

■キーマン：グラニト・ジャカ

両親はコソボ系アルバニア人。父は旧ユーゴ時代、コソボ独立を求めるデモ参加で収監された過去を持つ。18年大会のセルビア戦では、ジェルダン・シャキリとアルバニアの国旗を連想させるポーズをつくり、物議を醸した。FIFAはジャカとシャキリに1万スイスフラン（約1万ドル=約160万円）の罰金を科した。

あれから8年、23-24年に独レバークーゼンでクラブ史上初のブンデスリーガ無敗優勝を支えるなど、司令塔として成熟。年齢的に最後のW杯になる可能性もあるだけに、ベスト8の壁を乗り越えたい。