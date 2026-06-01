四国唯一のみきゃん気球で高さ20mへ！ 「空・山・森・星！久万高原こどもキャンプ2026」

記事ポイント 四国のこどもキャンプで唯一、「みきゃん気球」の係留飛行体験ができるツリートレッキング・魚つかみどりなど10種を超えるアクティビティが揃う小学3〜6年生対象・定員25名・旅行代金39,900円（税込）で3泊4日 四国のこどもキャンプで唯一、「みきゃん気球」の係留飛行体験ができるツリートレッキング・魚つかみどりなど10種を超えるアクティビティが揃う小学3〜6年生対象・定員25名・旅行代金39,900円（税込）で3泊4日

ソラヤマいしづちが、2026年7月27日（月）から30日（木）の3泊4日、愛媛県久万高原町にて「空・山・森・星！久万高原こどもキャンプ2026」を開催します。

小学3年生〜6年生を対象に、限定25名の参加申し込み受付が始まりました。

熱気球体験から天体観測、昆虫調査まで、久万高原の大自然を存分に活かした10種超のアクティビティが4日間に凝縮されています。

「空・山・森・星！久万高原こどもキャンプ2026」

日程：2026年7月27日（月）10:00集合〜7月30日（木）15:00解散（3泊4日）場所：久万高原町ふるさと旅行村（愛媛県上浮穴郡久万高原町下畑野川乙488）対象：小学3年生〜小学6年生定員：最大25名（最少催行15名）※先着順旅行代金：39,900円（税込）※プログラム費・食事10回・おやつ3回・全アクティビティ体験料・保険料・サポート費など含む宿泊形態：男女別テント泊（荒天時は宿泊施設等へ避難体制あり）申し込み締切：2026年7月15日（水）まで

ソラヤマいしづちは、石鎚山周辺エリアを拠点に旅行プランの企画・手配から観光ガイド育成まで手がける地域観光統括会社です。

本キャンプは久万高原町の「令和8年度 滞在型・体験型観光客誘客促進事業」を活用し、久万高原町観光協会の後援を受けて実施される特別企画です。

デジタルデバイスに囲まれる日々から一歩離れ、自分の頭で考え、挑戦し、仲間と分かち合う”見守り教育”を実践する4日間として位置づけられています。

愛媛県内はもとより、四国全域や関西（大阪エリア）からも参加できます。

四国唯一「みきゃん気球」の係留飛行体験

愛媛県の大人気マスコット「みきゃん」の巨大気球で高さ約20mまで上昇する体験は、四国のこどもキャンプでは本イベントだけです。

気球の内部に入る体験も用意されており、普段は見られない構造を間近で確かめられます。

準備と片付けを仲間と一緒に行うことで、自然な協働の場にもなっています。

ツリートレッキング

久万高原の森の中でツリートレッキングに挑戦するプログラムです。

樹木の間を移動しながら自然の高さや広がりを体で感じられるアクティビティです。

魚つかみどり体験

川の生き物を素手でつかまえる魚つかみどりも体験できます。

生きた魚の感触と動きを直接感じながら、自然の中の命と向き合います。

天体観測館で星空観測会

天体観測館を使った星空観察では、久万高原ならではの夜空を望遠鏡越しに観察します。

光が少ない高原の環境では、星が多く広い範囲にわたって輝いています。

昆虫調査

大自然の中で昆虫調査に取り組み、野生の生き物が暮らす環境を観察します。

発見した昆虫の種類や特徴を記録することで、自然観察の視点が身についていきます。

スイーツづくり

アウトドアの環境を使ったスイーツづくりも、4日間のプログラムに含まれる体験のひとつです。

自分たちで作って食べるプロセスが、キャンプの食の時間をより印象深いものにしてくれます。

アウトドアクッキング

本格BBQをはじめとするアウトドアクッキングが体験できます。

食材を扱い、火を使い、仲間とともに料理を完成させる工程が一通り経験できます。

テント泊

宿泊形態：男女別テント泊荒天時：宿泊施設等へ避難体制ありシャワー：毎日使用可能

3泊をテントで過ごすことが、このキャンプの骨格になっています。

自分でテントを管理しながら、朝・昼・夜の自然の変化を肌で感じる4日間です。

熱中症対策の水分補給サポートやシャワー設備が毎日使えるほか、荒天時には宿泊施設等への避難体制も整っています。

衛生・安全面のサポートは全日程を通じて継続されます。

キャンプのプロによる見守り体制

子どもたち6名前後に対して大人のグループリーダーが1名密着同行します。

キャンプインストラクター（指導員ディレクター1級）、BBQインストラクター（中級）、環境教育の国際基準であるLNT（Leave No Trace）LV2インストラクターなど、専門資格を持つプロスタッフが揃っています。

最終日には、4日間の発見や気づきを自分でまとめる「久万高原ぼうけん新聞」を作成し、夏休みの自由研究としてそのまま持ち帰ることができます。

熱中症対策の水分補給サポートや毎日使えるシャワーも完備されています。

「空・山・森・星！久万高原こどもキャンプ2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 参加できる学年と定員を教えてください？

A. 小学3年生〜小学6年生が対象で、定員は最大25名（最少催行15名）の先着順です。

申し込み締切は2026年7月15日（水）までです。

Q. 旅行代金に含まれるものを教えてください？

A. 旅行代金39,900円（税込）には、プログラム費・食事10回・おやつ3回・全アクティビティ体験料・保険料・サポート費がすべて含まれます。

Q. 荒天時の対応はありますか？

A. テント泊が基本ですが、荒天時は宿泊施設等への避難体制が整っています。

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