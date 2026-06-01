ゲームへの熱量だけで挑めるVTuberデビューの道！ 「ゲームHIGH人になりまして。」

記事ポイント 「ゲームHIGH人になりまして。」一期生オーディションを2026年6月12日より開始FPS・ホラー・レトロなどジャンル不問、多彩な配信スタイルを歓迎一期生6名の魂を募集、デビューまで伴走サポートあり 「ゲームHIGH人になりまして。」一期生オーディションを2026年6月12日より開始FPS・ホラー・レトロなどジャンル不問、多彩な配信スタイルを歓迎一期生6名の魂を募集、デビューまで伴走サポートあり

ONE LOOPは、ゲーム配信を軸に活動するVTuberプロダクション「ゲームHIGH人になりまして。」の一期生オーディションを、2026年6月12日より開始しました。

FPS・RPG・ホラー・レトロゲームまでジャンルを問わず、ゲームへの愛を配信に変えたい候補生を募集しています。

「ゲームHIGH人になりまして。」

名称：ゲームHIGH人になりまして。一期生オーディション募集開始日：2026年6月12日募集対象：ゲーム配信を軸に活動したいVTuber候補生募集ジャンル：FPS、RPG、ホラー、レトロゲーム、参加型配信、攻略、考察、縛りプレイ、大会挑戦など応募資格：満18歳以上、継続的な活動が可能な方応募方法：公式オーディションページ内の応募フォームより応募

「ゲームHIGH人になりまして。」は、ゲーム実況・参加型配信・攻略・考察・縛りプレイ・大会挑戦など、ゲームを中心とした配信活動に特化したVTuberプロダクションです。

ONE LOOPが新たに立ち上げたプロダクションで、「アススタ」などVTuber関連プロジェクトで実績を積んできた同社が手がけます。

プレイの上手さよりも、ゲームへの愛から生まれる配信の個性を重視するコンセプトを掲げています。

初見リアクション、好きな作品を語る力、負けても次の一戦へ向かう姿勢、視聴者と場を盛り上げるコミュニケーション力が、このプロダクションでの武器になります。

VTuber活動が未経験でも、ゲームへの熱量と継続的に活動する意思があれば応募できます。

募集する3つのタイプ

今回のオーディションでは、大きく3つのタイプを募集しています。

1つ目は「熱狂実況タイプ」です。

勝っても負けても空気を動かせる、リアクションとトークで魅せる配信スタイルが対象で、初見プレイ・ホラーリアクション・対戦ゲームなどで視聴者と一緒に盛り上がれる方を歓迎します。

2つ目は「やり込み攻略タイプ」です。

ランキング挑戦・縛りプレイ・検証・考察など、ゲームを深く掘り下げられる配信者を求めています。

好きなゲームを語る力、攻略情報をわかりやすく届ける力、継続的にコンテンツ化する力が重視されます。

3つ目は「参加型コミュニティタイプ」です。

視聴者と一緒に遊び、チーム戦やイベントで場をつくれる配信者が対象で、協力プレイ・カスタムマッチ・視聴者企画など、ファンとの関係性を大切にできる方を求めています。

一期生キャラクター6名

「ゲームHIGH人になりまして。」の一期生として活動するキャラクターは6名です。

クロロ・ルシファーリリー・ミカエラスザク・サザーランドミミィ・トドロキララ・デズモンドルナ・ルーナ・ルル

各キャラクターの魂として活動するのが今回のオーディションの目的です。

面接では、ゲームへの熱量・好きな作品・活動への意欲・配信で挑戦したい企画などを確認します。

6つのキャラクターそれぞれに個性があり、自分の配信スタイルや得意ジャンルに合ったキャラクターで活動できます。

選考フロー

選考は3つのステップで進みます。

まずフォームからプロフィール・好きなゲーム・活動可能時間・自己PRなどを入力して応募します。

次に書類選考とオンライン面談があり、ゲームへの熱量・話し方・企画案・活動イメージなどを確認する流れです。

合格後はキャラクター制作・配信画面・初回企画などの準備開始となります。

応募条件は、満18歳以上で継続的な配信活動が可能な方、ゲーム実況・参加型配信・攻略・考察などに挑戦したい方、オンライン面談・収録・配信準備に参加できる方、チームのルールを守り視聴者と誠実に向き合える方です。

合格後のサポート体制

合格者にはデビュー準備から配信開始後の活動改善まで、チームで伴走するサポート体制があります。

キャラクター・配信設計では、得意ジャンルや配信人格に合わせてサムネイル・配信画面・初回企画・告知導線などを設計する形です。

初回配信と固定企画の準備では、配信の構成・参加型配信のルール・継続しやすい固定企画など、活動開始に必要な要素を整えていきます。

活動開始後も、配信の振り返り・SNS運用・コラボ企画・大会やイベント参加など、継続的な成長に向けた支援が続きます。

応募受付

ゲームを遊んできた時間は、誰かが待っている配信へと変わる可能性を秘めています。

実況・参加型・攻略・考察など、ゲームへの愛をそのまま活動の軸にできるプロダクションです。

「ゲームHIGH人になりまして。」一期生オーディションの紹介でした。

よくある質問

Q. 応募できるゲームジャンルに制限はありますか？

A. ジャンルは問いません。

FPS・RPG・ホラー・レトロゲームのほか、参加型配信・攻略・考察・縛りプレイ・大会挑戦など、好きなゲームへの熱量を持つ方であれば応募できます。

Q. VTuber活動が未経験でも応募できますか？

A. 応募できます。

ゲームの腕前よりも、継続力・企画力・好きな作品への熱量・視聴者と誠実に向き合う姿勢を重視しています。

未経験者でも、ゲームへの熱量と継続的に活動する意思があれば応募可能です。

Q. 一期生として活動するキャラクターは何名ですか？

A. 6名です。

クロロ・ルシファー、リリー・ミカエラ、スザク・サザーランド、ミミィ・トドロキ、ララ・デズモンド、ルナ・ルーナ・ルルの6名のキャラクターの魂を募集しています。

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