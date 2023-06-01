ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は４７０ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式24日（NY時間12:12）（日本時間01:12）
ダウ平均 52137.13（+470.29 +0.91%）
ナスダック 25770.37（+183.33 +0.72%）
CME日経平均先物 69740（大証終比：+180 +0.26%）
欧州株式24日GMT16:12
英FT100 10461.63（+32.78 +0.31%）
独DAX 24740.36（-153.22 -0.62%）
仏CAC40 8385.49（+44.78 +0.54%）
米国債利回り
2年債 4.146（-0.053）
10年債 4.400（-0.097）
30年債 4.848（-0.097）
期待インフレ率 2.189（-0.024）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.865（-0.054）
英 国 4.684（-0.070）
カナダ 3.360（-0.079）
豪 州 4.762（-0.009）
日 本 2.661（-0.005）
NY原油先物8 月限（WTI）
1バレル＝70.36（-2.85 -3.89%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4019.10（-130.30 -3.14%）
ビットコイン（ドル）
60423.25（-1971.70 -3.16%）
（円建・参考値）
977万2856円（-318903 -3.16%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 52137.13（+470.29 +0.91%）
ナスダック 25770.37（+183.33 +0.72%）
CME日経平均先物 69740（大証終比：+180 +0.26%）
欧州株式24日GMT16:12
英FT100 10461.63（+32.78 +0.31%）
独DAX 24740.36（-153.22 -0.62%）
仏CAC40 8385.49（+44.78 +0.54%）
米国債利回り
2年債 4.146（-0.053）
10年債 4.400（-0.097）
30年債 4.848（-0.097）
期待インフレ率 2.189（-0.024）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.865（-0.054）
英 国 4.684（-0.070）
カナダ 3.360（-0.079）
豪 州 4.762（-0.009）
日 本 2.661（-0.005）
NY原油先物8 月限（WTI）
1バレル＝70.36（-2.85 -3.89%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4019.10（-130.30 -3.14%）
ビットコイン（ドル）
60423.25（-1971.70 -3.16%）
（円建・参考値）
977万2856円（-318903 -3.16%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ