NY株式24日（NY時間12:12）（日本時間01:12）
ダウ平均　　　52137.13（+470.29　+0.91%）
ナスダック　　　25770.37（+183.33　+0.72%）
CME日経平均先物　69740（大証終比：+180　+0.26%）

欧州株式24日GMT16:12
英FT100　 10461.63（+32.78　+0.31%）
独DAX　 24740.36（-153.22　-0.62%）
仏CAC40　 8385.49（+44.78　+0.54%）

米国債利回り
2年債　 　4.146（-0.053）
10年債　 　4.400（-0.097）
30年債　 　4.848（-0.097）
期待インフレ率　 　2.189（-0.024）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.865（-0.054）
英　国　　4.684（-0.070）
カナダ　　3.360（-0.079）
豪　州　　4.762（-0.009）
日　本　　2.661（-0.005）

NY原油先物8 月限（WTI）
1バレル＝70.36（-2.85　-3.89%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4019.10（-130.30　-3.14%）

ビットコイン（ドル）
60423.25（-1971.70　-3.16%）
（円建・参考値）
977万2856円（-318903　-3.16%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ