切り方で食感が変わる刺身こんにゃく！ こんにゃくパーク「さしみこんにゃくの日限定セット」

記事ポイント 3種類の刺身こんにゃく食べ比べが無料バイキングで楽しめます入場・駐車場・バイキングすべて無料で参加できます「さしみこんにゃくの日限定セット」が951円(税込)で購入できます 3種類の刺身こんにゃく食べ比べが無料バイキングで楽しめます入場・駐車場・バイキングすべて無料で参加できます「さしみこんにゃくの日限定セット」が951円(税込)で購入できます

こんにゃくパークは、7月1日『さしみこんにゃくの日』特別企画として、2026年6月20日(土)から7月5日(日)まで期間限定イベントを開催します。

無料バイキングでは3種類の刺身こんにゃくの食べ比べが楽しめるほか、「さしみこんにゃくの日限定セット」が951円(税込)で販売されます。

入場・駐車場・バイキングはすべて無料です。

こんにゃくパーク「さしみこんにゃくの日」特別企画

開催期間：2026年6月20日(土)〜7月5日(日)開催場所：こんにゃくパーク（群馬県甘楽郡甘楽町小幡204-1）入場・駐車場・バイキング：無料

こんにゃくパークは、2014年にオープンしたこんにゃくをテーマにした体験型施設です。

工場見学・バイキング・手作り体験・こんにゃくショップ・足湯・観覧車と、子どもから大人まで楽しめるコンテンツが揃っています。

今回の特別企画は、こんにゃくパークが制定した7月1日『さしみこんにゃくの日』に合わせたイベントです。

総務省の家計調査(2025年)によると、こんにゃくの1世帯あたりの消費支出は冬(12月)が225円なのに対し、夏(7月)はわずか90円と、約2.5倍の差があります。

こんにゃくはおでんや鍋など冬の料理に使われることが多く、夏場の消費が著しく少ない「冬の食材」となっています。

こんにゃくパークはその季節格差を打破し、夏の新しいこんにゃくの食べ方を提案するために『さしみこんにゃくの日』を制定しました。

食品をはじめあらゆるものの値上がりが続く中、入場・駐車場・バイキングはすべて無料で利用できます。

3種類の刺身こんにゃく食べ比べ

無料バイキングで提供される刺身こんにゃくは3種類です。

「月のうさぎ おさしみこんにゃく」「中とろ風おさしみこんにゃく」「生大とろ風さしみこんにゃく」の3種類がラインアップ。

「生大とろ風さしみこんにゃく」はそぎ切りと角造りの2種類の切り方があり、それぞれ異なる食感が楽しめます。

そぎ切りにするとふんわりとした口当たりになり、角造りにするとしっかりとした歯ごたえが増します。

同じ素材でも切り方ひとつで異なる食感が生まれるのが、この商品の特徴です。

3種類を順番に試すことで、刺身こんにゃくのバリエーションを一度に楽しめます。

「月のうさぎ おさしみこんにゃく」「中とろ風おさしみこんにゃく」と比べながら、自分好みの一品を見つけられます。

「さしみこんにゃくの日限定セット」

セット名：「さしみこんにゃくの日限定セット」価格：951円(税込)販売期間：2026年6月20日(土)〜7月5日(日)内容：月のうさぎおさしみこんにゃく170g×1 / 生さしみこんにゃく青さのり170g×1 / お徳用うすぎりさしみゆばこんにゃく220g×1 / 中とろ風さしみこんにゃく220g×1 / 生大とろ風さしみこんにゃく250g×2 / 酢みそ30g×3個入×1

イベント期間中に限り販売される「さしみこんにゃくの日限定セット」は、6種の刺身こんにゃくと酢みそがひとつにまとまっています。

青さのり入りのものやゆばこんにゃく風など、それぞれ素材と食感が異なる商品が揃っています。

「生大とろ風さしみこんにゃく」は250g入りが2個、そのほかは170g〜220g入りが各1個です。

付属の酢みそは30g入りが3個セットになっており、複数の種類に合わせて使えます。

刺身こんにゃく各種はこんにゃくパーク施設内のほか、こんにゃくパークオンラインショップや全国のスーパー店頭でも購入できます。

こんにゃくパークで楽しめるコンテンツ

工場見学は無料で、歴史や雑学をパネルや映像で解説しながらこんにゃくとゼリーの製造工程を見学できます。

こんにゃくバイキングも無料で、こんにゃくラーメン・みそ田楽・こんにゃくバーベキューのほか、ゼリーやわらび餅風など毎日15種類のこんにゃくメニューが揃っています。

有料コンテンツとして、こんにゃく＆ゼリーの詰め放題があります。

こんにゃく・ミニゼリー・カップゼリー・パウチゼリーなど各商品は日替わりです。

手作り体験は「手作りこんにゃくゼリーフルーツ体験コース」「こんにゃくカラーマジック体験コース」「手作りこんにゃく体験コース」の3コースから選べます。

足湯や観覧車も施設内に備わっており、食体験だけでなく休憩や景観を楽しめます。

夏場にさっぱりと味わえる刺身こんにゃくを3種類食べ比べながら、プルっとした食感の違いを体感できます。

無料バイキングで気に入った種類を見つけ、「さしみこんにゃくの日限定セット」をまとめて持ち帰ることもできます。

こんにゃくパーク「さしみこんにゃくの日」特別企画の紹介でした。

よくある質問

Q. イベントの開催期間と場所はどこですか？

A. 2026年6月20日(土)から7月5日(日)まで、群馬県甘楽郡甘楽町小幡204-1のこんにゃくパークで開催されます。

入場・駐車場・バイキングはすべて無料です。

Q. 「さしみこんにゃくの日限定セット」の内容と価格は？

A. 月のうさぎおさしみこんにゃく170g×1、生さしみこんにゃく青さのり170g×1、お徳用うすぎりさしみゆばこんにゃく220g×1、中とろ風さしみこんにゃく220g×1、生大とろ風さしみこんにゃく250g×2、酢みそ30g×3個入×1の計6品が入って951円(税込)です。

Q. 手作り体験はどのようなコースがありますか？

A. 有料の手作り体験は3コースあります。

「手作りこんにゃくゼリーフルーツ体験コース」「こんにゃくカラーマジック体験コース」「手作りこんにゃく体験コース」から選べます。

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