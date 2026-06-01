全国から注文できる鳥取産品が最大4割引！ 「とっとり市（いち）」物価高騰対策キャンペーン

記事ポイント 鳥取市公認ショップ「とっとり市（いち）」で1,600点以上が最大40%OFFモサエビ・松葉ガニ・天然岩牡蠣など鳥取の希少海産物も割引対象無料会員登録のみで全国から注文可能、2026年12月まで継続実施 鳥取市公認ショップ「とっとり市（いち）」で1,600点以上が最大40%OFFモサエビ・松葉ガニ・天然岩牡蠣など鳥取の希少海産物も割引対象無料会員登録のみで全国から注文可能、2026年12月まで継続実施

鳥取市観光コンベンション協会は、鳥取市公認インターネットショップ「とっとり市（いち）」と「鳥取市ふるさと物産館」で、物価高騰対策キャンペーンを2026年6月1日より開始しました。

松葉ガニ・モサエビ・天然岩牡蠣「夏輝」など鳥取ならではの希少な海産物をはじめ、梨・柿・新米・銘酒まで1,600点以上の産品が対象となり、最大40%OFFで購入できます。

キャンペーンは2026年12月まで段階的に続きます。

「とっとり市（いち）」物価高騰対策キャンペーン

期間：2026年6月1日〜2026年12月31日（複数施策を段階的に実施）最大割引率：40%OFF対象商品数：1,600点以上利用条件：とっとり市（いち）無料会員登録（全国から注文可）送料：別途

とっとり市（いち）は、鳥取市が公認する山陰最大級のインターネットショッピングモールです。

らっきょう・二十世紀梨・松葉ガニをはじめとする鳥取産品を幅広く扱い、複数店舗の商品を一括で注文できる仕組みを採用しています。

2024年4月から鳥取市観光コンベンション協会が運営を担っています。

本キャンペーンは、物価高騰による家計負担の軽減と、原材料費・物流費の上昇に直面する地域の生産者・販売事業者の販路拡大を同時に支援する取り組みです。

実店舗とオンラインの双方でキャンペーンが実施されるため、全国からのお取り寄せ需要に加え、地元住民や鳥取を訪れた人も店頭で割引を利用できます。

6月中は「EC応援キャンペーン」と「生活応援キャンペーン第1弾」の2種類が並行して実施中です。

商品代金5,000円以上で40%OFFになるEC応援キャンペーンは会員限定・1回のみの利用。

一方、3,000円以上で30%OFFになる生活応援キャンペーン第1弾は期間中何度でも使えます。

7月以降もお中元向けの割引や1,000円OFFクーポンが12月まで続く予定です。

EC応援キャンペーン（6/1〜6/30）：5,000円以上購入で40%OFF／会員限定・1回のみ生活応援キャンペーン第1弾（6/1〜6/30）：3,000円以上購入で30%OFF／期間中何度でも生活応援キャンペーン第2弾・第3弾（7/1〜9/30、10/1〜12/31）：詳細はとっとり市（いち）のお知らせで案内予定お中元キャンペーン（7/1〜9/30）：5,000円以上購入で2,000円割引／期間中何度でも1,000円OFFクーポンキャンペーン（7/1〜12/31）：3,000円以上購入で1,000円割引（オンライン・実店舗双方）

実店舗「鳥取市ふるさと物産館」は鳥取駅北口から徒歩5分という好立地にあります。

営業時間は9:00〜19:00（年末年始を除く）で、1,000円以上の購入で近隣パーキング60分分の無料駐車券がもらえます。

鳥取産の幻のモサエビ

モサエビは鳥取ならではの希少な海産物のひとつ。

本キャンペーンの対象商品に含まれています。

とっとり市（いち）を通じて全国へ発送しており、お取り寄せでも楽しめます。

夏のプレミアム牡蠣「夏輝」

天然岩牡蠣「夏輝」は鳥取ならではの希少な海産物として知られ、本キャンペーンの対象商品に含まれています。

夏のシーズンに合わせて、とっとり市（いち）から全国に向けて注文できます。

鳥取が誇る人気ブランド「二十世紀梨」

「二十世紀梨」は鳥取を代表する名産の梨で、本キャンペーンの対象商品に含まれます。

お中元や季節の贈りものにも活用しやすく、全国への発送に対応しています。

鳥取限定栽培で驚異の甘さ「新甘泉」

「新甘泉」は鳥取県限定で栽培される梨の品種で、本キャンペーンの対象商品です。

二十世紀梨と並ぶ鳥取産の梨として、とっとり市（いち）で取り扱っています。

鳥取産秋の新米

鳥取産の秋の新米も、本キャンペーンの対象商品に含まれます。

生活応援キャンペーン第2弾・第3弾（7月以降）が実施される秋のシーズンに合わせて購入できます。

鳥取冬の風物詩「松葉ガニ」

「松葉ガニ」は鳥取ならではの希少な海産物のひとつで、本キャンペーンの対象商品です。

とっとり市（いち）では全国向けに発送しており、冬のお取り寄せに対応しています。

冬の海の女王「セコガニ」

「セコガニ」も鳥取ならではの希少な海産物として、本キャンペーンの対象商品に含まれます。

松葉ガニと並ぶ冬の鳥取産品として、全国から注文できます。

肉厚プリプリの椎茸

肉厚な鳥取産の椎茸も、1,600点以上ある対象商品のひとつです。

希少な海産物だけでなく農産物も幅広く取り扱っており、日常の食卓に活用できます。

「とっとり市（いち）」では、松葉ガニ・セコガニ・モサエビといった希少な海産物から、二十世紀梨・新甘泉・新米・椎茸など季節の農産品まで、鳥取の産品が年間を通じて揃います。

最大40%OFFのキャンペーンを活用することで、日常の食卓からお中元・季節の贈りものまで、幅広い場面で鳥取の産品を購入できます。

「とっとり市（いち）」物価高騰対策キャンペーンの紹介でした。

よくある質問

Q. キャンペーンを利用するには何が必要ですか？

A. とっとり市（いち）の無料会員登録が必要です。

登録後、全国からオンラインで注文できます。

Q. EC応援キャンペーンと生活応援キャンペーン第1弾の違いは何ですか？

A. EC応援キャンペーンは5,000円以上購入で40%OFFですが、期間中1回のみの利用です。

生活応援キャンペーン第1弾は3,000円以上購入で30%OFFとなり、6月30日まで何度でも利用できます。

Q. 実店舗でもキャンペーンを利用できますか？

A. 1,000円OFFクーポンキャンペーン（7/1〜12/31）はオンラインと「鳥取市ふるさと物産館」の実店舗双方で利用できます。

物産館は鳥取駅北口から徒歩5分で、営業時間は9:00〜19:00です。

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