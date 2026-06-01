664名がロボットとじゃんけんでギネス記録！ CIJ「AYUDAコレクション」

記事ポイント 創立50周年式典でロボットとのじゃんけん「最多人数」ギネス世界記録を達成「AYUDA」は身長160cmのヒューマノイド型ロボット667名中664名が参加完了、1時間でギネス記録を樹立 創立50周年式典でロボットとのじゃんけん「最多人数」ギネス世界記録を達成「AYUDA」は身長160cmのヒューマノイド型ロボット667名中664名が参加完了、1時間でギネス記録を樹立

CIJは、2026年6月6日に開催した創立50周年記念式典で、自社製品「AYUDAシリーズ」を使った「1時間にロボットとじゃんけんをした最多人数」のギネス世界記録(TM)を達成しました。

式典には社員とご家族計732名が参加し、そのうち664名が「AYUDA」および「AYUDA-MiraMe」と1時間以内に勝敗が決まるまでじゃんけんを行い、正式に認定を受けています。

CIJ「AYUDAシリーズ」

記録名: 1時間にロボットとじゃんけんをした最多人数英語記録名: Most people playing Rock, Paper, Scissors with robots in one hour記録達成日: 2026年6月6日(土)記録達成場所: パシフィコ横浜ノース挑戦参加人数: 667名（式典参加732名のうち）認定人数: 664名

「AYUDAシリーズ」はCIJが開発・提供するサービスロボットのシリーズで、スペイン語の「助ける」を語源に持ち、人とロボットの共存・共生を理念に設計されています。

音声対話・自律移動・顔認識などのAI機能を備え、受付・案内・調査といった業務でDX推進を支援することを目的として、官公庁・ホテル・医療施設など幅広い場所で活用されています。

CIJは2026年1月7日に創立50周年を迎え、「つなぐ、つむぐ、未来共創」をテーマに社員とご家族を招いた記念式典を6月6日にパシフィコ横浜ノースで開催しました。

この式典の目玉として、自社開発の「AYUDA」と「AYUDA-MiraMe」を使ったギネス世界記録への挑戦が組まれました。

今回の挑戦は、これまでに培ってきた技術と経験、そして全ての関係者とのつながりを形にし、これからの50年に向けて結束を一層強めたいという思いを具現化するために実施されたものです。

1時間でロボットとじゃんけん--挑戦の全容

ギネス世界記録の認定要件として、じゃんけんは勝敗が決まるまで続けることが定められていました。

あいこが続いた場合も決着がつくまで対戦を続けることが条件で、単純に一回対戦するだけでは認定の対象外となります。

「AYUDA」は身長160cmのヒューマノイド型サービスロボットで、人間に近い目線でのコミュニケーションが可能です。

音声対話による受付や自律移動による道案内、顔認識による調査など、人々と関わり合うさまざまな業務に活用されています。

「AYUDA-MiraMe」は受付支援AIロボットで、高さ約30cmの小型設計のため設置場所を選びません。

顔検知・顔認識機能と音声応答機能を備え、人を介さない非接触での受付が可能です。

受付業務の負荷軽減を支援する機能を持ちます。

今回のギネス挑戦では、この2機種がパシフィコ横浜ノースの会場に設置され、式典参加者たちと1時間にわたってじゃんけんを繰り広げました。

勝敗が決まるまで対戦を完了した664名分の記録が積み上がり、「1時間にロボットとじゃんけんをした最多人数」として正式に認定されています。

「AYUDAシリーズ」は音声対話・自律移動・顔認識の各機能を組み合わせ、受付から道案内まで幅広い業務に対応できるサービスロボットです。

小型の「AYUDA-MiraMe」は設置場所を選ばず、非接触で受付業務をこなします。

社員とご家族664名がロボットとじゃんけんでギネス記録を塗り替えた50周年式典は、半世紀の技術の積み重ねと人のつながりが一体となった場となりました。

「AYUDAシリーズ」の紹介でした。

よくある質問

Q. 今回のギネス世界記録の正式な記録名は何ですか？

A. 記録名は「1時間にロボットとじゃんけんをした最多人数（Most people playing Rock, Paper, Scissors with robots in one hour）」です。

2026年6月6日、パシフィコ横浜ノースで達成されました。

Q. 挑戦に参加した人数と、認定に必要な条件はどのようなものでしたか？

A. 式典参加者732名のうち667名が挑戦に参加しました。

認定要件は「勝敗が決まるまじゃんけんを行うこと」で、あいこが続いても決着がつくまで対戦を続ける必要があります。

この要件を1時間以内に満たした664名が記録として認定されています。

Q. 「AYUDA」と「AYUDA-MiraMe」の主な違いは何ですか？

A. 「AYUDA」は身長160cmのヒューマノイド型サービスロボットで、音声対話・自律移動・顔認識による受付や道案内などに対応します。

「AYUDA-MiraMe」は高さ約30cmの小型受付支援AIロボットで、顔検知・顔認識・音声応答による非接触受付に特化しており、設置場所を選ばない点が特徴です。

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