虫歯の予防には、年代に応じた適切な対策が重要とされています。まず、乳幼児期は、歯口清掃や食習慣などの基本的な歯科保健の生活習慣を身につけるために大切な時期です。乳歯の虫歯と永久歯の虫歯には強い関連性が認められており、特に甘味食品・飲料の摂取頻度は虫歯の発病と大きく関わっています。中でも砂糖は、虫歯菌を歯に吸着させてしまうため、他の糖質よりも虫歯を誘発しやすいといわれています。

また、幼児は健全な発育の観点から、1日3回の食事では摂取しきれない栄養素を補うための間食が必要となります。時間を決めて飲食する習慣をつけたり、甘味料に虫歯にならない、あるいはなりにくいものを上手に利用することもポイントです。この他に、虫歯予防のためには、歯科で行われているフッ化物の塗布が有効です。フッ化物は歯の表面を強くし、虫歯を防ぐ効果が期待されています。

学齢期の虫歯予防は、基本的には幼児期と同様で、甘味食品・飲料を摂取した時のケア、歯口清掃によるプラークの除去、歯質の強化対策としてフッ化物の利用などが挙げられます。フッ化物配合の歯磨き粉などは手軽に家庭で利用できるので、成分をよく見て選ぶことをおすすめします。

特に、この時期は乳歯から永久歯への生えかわりにともなって、口腔内の状況が大きく変化するので、正しい清掃法を身につけることが大切です。学校における健康教育などで学習する機会もありますが、歯科医または歯科衛生士からきちんを指導を受けるのもよいでしょう。

さらに、よく噛むということを習慣づけることで、顎の骨が発達したり、歯並びが良くなったりします。また、噛むことによって顎の筋肉だけでなく、首筋、胸・背中の筋肉も使うので、上半身の筋肉のバランスを整え、上半身の姿勢もよくなります。そして、脳に酸素や栄養素が送られることで脳の活性化につながります。（監修：健康管理士一般指導員）