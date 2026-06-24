スポーツ用品販売のアルペンは、プライベートブランド「TIGORA（ティゴラ）」から、好評のジュニアランニングシューズの夏仕様モデル「清涼サマーシューズ」を、6月下旬から順次スポーツデポ限定95店舗および公式オンラインストアで発売する。

今年3月に発売した「オールラウンドモデル ジュニア ランニングシューズ」は、「サッと履けて、スッと走れる」をコンセプトに、ハンズフリー機能や走りやすさが好評を博した。

今回発売する「清涼サマーシューズ」は、その人気モデルをベースに、夏の暑さ対策として通気性をさらに高めたシーズンモデルとなっている。

最高気温が40度以上の日を「酷暑日」と気象庁が正式に制定するなど、さらに気温が高くなることが予想される夏の季節に、子どもは通学や外遊び、スポーツなどで長時間シューズを履き続ける機会が増えるなか、裸足でも履きたくなるような通気性の良さと、子どもでも簡単に脱ぎ履きできるハンズフリー機能を兼ね備えた、夏に最適な一足となっている。アッパーには通気性に優れたメッシュ素材を採用し、サイドパーツに通気口を設けることで、シューズ内部のムレを軽減する。



「清涼サマーシューズ」（左から：ブラック×ホワイト、ブルー×ホワイト、パープル×ホワイト）

従来モデルの快適な履き心地を継承しながら、夏でもより涼しく履ける仕様へアップデート、さらに軽量で反発性に優れたEVAミッドソールと、グリップ力の高いアウトソールを採用することで、走りやすさと快適性を両立した。

成長段階にある子どもの足に合った、正しく履けるジュニアシューズの開発に取り組んだ。

1万2000人の日本人の足型計測データをベースにラストを設計。小学校訪問や店舗での足型調査で得たデータを活用し、3E幅広設計で足の指先にゆとりを持たせ、地面をしっかり掴める形状を実現している。

優れたラスト設計も、正しく履かなければ意味がない。「ハンズフリーでサッと履ける」機能を何度も試作、多くの子どもからの評価を重ね、踵を保護しながら適度なフィット感で正しい履き方をサポートする設計にした。

子どもたちの「速く走りたい」という想いに応えるため、運動場での実測を基にグリップ力を検証し、ミッドソール素材・形状にこだわって反発力を追求。さらに、走行性能だけでなく、通学や外遊びでの日常使いを想定したクッション性と安定性も兼ね備え、毎日心地よく履き続けられるシューズを目指した。

今回は暑い夏にも快適に履いてもらえるよう、通気性に特化したモデルを開発した。





アウトソールには、スパイク形状のラバースタッドを配置したグリップソールを採用。校庭のようなすべりやすい土のグラウンドでも、優れたグリップ力を発揮する。子どもたちの活発な動きを足元から支え、通学からかけっこまで、安心して運動できる環境を提供する。





ミッドソールには、高弾性EVAを採用。着地時の衝撃を効率よく推進力に変換し、軽快な足運びをサポートする。反発性に優れるだけでなく、クッション性も優れているため、足への負担を軽減しながら、子どもたちが軽やかに走れる心地よさを実現した。





手を使わずにスムーズな履き脱ぎができるハンズフリー機能を搭載。子どもたちが無意識にかかとを踏み潰してしまうことを防止し、正しく履くことができるす。普段履きにも運動にも、シーンを問わずにサッと簡単に履けて楽しく走ることができる。

アッパー全体に通気性メッシュを採用し、さらにサイドパーツに通気口を配置。シューズ内部にこもりがちな熱やムレを軽減し、暑い季節でもシューズ内を快適な状態に保つ。裸足でも履きたくなるような清涼感で、夏の外遊びをサポートする。また、同社調べでは、シューズ内温度が37℃から32℃に下がるまでの時間を従来品と比較した結果、通気性が約2.8倍（同社従来品との比較。シューズ内温度が37℃から32℃に低下するまでの時間を比較した結果）向上した。

［小売価格］2999円（税込）

［発売日］6月下旬

アルペン＝https://store.alpen-group.jp