「身体に合った寝る・座る・たたむ」を提供する健康家具ブランドEMOORを展開するエムールは、6月23日から、天然木パレットの優れた通気性と、天然い草マットレスの調湿・消臭機能を組み合わせた「自由に組み換えできる パレットベッド＆畳マットレス2点セット」（以下、同品）の販売を開始した。ベッドとしてはもちろん、小上がりやくつろぎスペースとしても活用できる自由度の高い設計で、ライフスタイルに合わせた快適な空間づくりを提案する。

暮らしに合わせて形を変えるパレットベッドと天然い草マットレスが融合。これひとつで、賃貸物件でも手軽に理想のくつろぎ空間を実現できる。

敷くだけで、洋室の中にモダンな和のパーソナルスペースが誕生する。パレットを並べて畳マットレスをのせるだけで、理想の「小上がり」が完成。読書やストレッチ、ちょっとしたお昼寝など、日常の中にホッとする上質な時間を生み出す。





国産い草が部屋の余分な水分を吸収・放出。さらに、い草本来の自然な消臭効果と爽やかな香りが、寝室の空気を優しく整える。

パレットベッドの魅力は、その優れた通気性にある。床との間に空気の通り道をつくることで湿気がこもりにくく、寝具を清潔で快適な状態に保る。また、天然木ならではの温もりある質感と軽やかな構造は、空間に圧迫感を与えず、開放的なロースタイルの暮らしを実現する。

パレットと畳を分けて使えば、一台が何通りもの役割に。パレットはサイドテーブルやローソファに、畳はリラックススペースに早変わり。暮らしのシーンに合わせて自由に使い分けることができる。

使わないときは重ねて省スペースに収納できるため、お部屋を広く使えるのも魅力。引越しや模様替え、家族構成の変化にも柔軟に対応しながら、長く付き合える家具となっている。

［小売価格］2万2000円（税込）

［発売日］6月23日（火）

エムール＝https://emoor.co.jp