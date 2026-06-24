不二家は、食物繊維をおいしく摂れるひとくち新朝食に新フレーバーとして「モーニングマアム（アサイー／ヨーグルト）」を、6月30日から発売する。

不二家のロングセラー「カントリーマアム」の技術を活用した、朝食にもぴったりな食物繊維入りソフトクッキー「モーニングマアム」シリーズから、新フレーバー“アサイー”と“ヨーグルト”が登場する。アサイー味には鉄分を、ヨーグルト味にはカルシウムをたっぷり配合し、朝食や小腹満たしにうれしい栄養素をおいしく手軽に摂れる商品に仕上げた。



「モーニングマアム（ヨーグルト）」

そのままはもちろん、牛乳やヨーグルト、はちみつと合わせたアレンジもおすすめだという。朝食に「モーニングマアム」を食べて、一日を元気にスタートさせてみては。

「モーニングマアム（アサイー）」は、高食物繊維入りの小麦粉を使用し、全粒粉を配合した、外は“サックリ”中は“しっとり”食感の一口サイズのソフトクッキー。天面の砂糖がほんのり甘く、そのまま食べても、牛乳やヨーグルト、はちみつと一緒に食べてもおいしく楽しめるアサイー味となっている。持ち運びにも便利な小袋タイプで、朝の忙しい時間や通勤、通学の合間、仕事前などさまざまな食シーンに合わせて食べられる。

「モーニングマアム（ヨーグルト）」は、高食物繊維入りの小麦粉を使用し、全粒粉を配合した、外は“サックリ”中は“しっとり”食感の一口サイズのソフトクッキー。天面の砂糖がほんのり甘く、そのまま食べても、牛乳やヨーグルト、はちみつと一緒に食べてもおいしく楽しめるヨーグルト味となっている。持ち運びにも便利な小袋タイプで、朝の忙しい時間や通勤、通学の合間、仕事前などさまざまな食シーンに合わせて食べられる。

［小売価格］オープン価格

［発売日］6月30日（火）

不二家＝https://www.fujiya-peko.co.jp