オンラインコミュニケーションサービス内で、ウイルスを取得したり賭博をしたりしたなどとして、少年9人が立件されました。

捜査関係者によりますと、逮捕・書類送検されたのは10代の少年7人です。7人は、オンラインコミュニケーションサービス内の「サーバー」と呼ばれる同じコミュニティーに所属し、賭博をしたり、コンピューターウイルスを取得したりするなどした疑いがもたれています。

7人のうち、19歳の少年1人がランサムウェアを作ったとして逮捕され、4人が賭けをしたとして、2人がマルウェアを取得したとしてそれぞれ書類送検されたということです。

またマルウェアを取得した疑いのあるうち1人は、そのマルウェアを知人男性のパソコンに感染させるよう仕向け、現金10万円ほどを得た疑いももたれています。

さらに、13歳以下の少年2人も、マルウェアを取得したとして警察が児童相談所に通告しています。

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犯行の舞台となったのは、あるオンラインコミュニケーションサービス内の「サーバー」と呼ばれるコミュニティーです。

少年らが加わっていた「サーバー」には国内最大級の1万人以上が所属し、プログラミングの情報交換などが目的とうたいながら、主に未成年が日常的にコンピューターウイルスの配布・取得や、オンラインカジノの情報交換をする場になっていたとみられています。

警察は、この「サーバー」が犯罪行為の温床になっていたとみていて、捜査の過程で管理者を特定しすでに閉鎖させています。

少年らは警察の調べや任意の聴取に対し容疑を認めていて、ランサムウェアを作ったとして逮捕された少年は、去年9月のアサヒグループホールディングスがランサムウェア被害にあった事件を知り、「自分でもできると思った」という趣旨の話をしているということです。