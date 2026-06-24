プラチナ万年筆は、富士山とその周囲を泳ぐ雲との共演から生まれる美しい景色からインスピレーションを受け、そのイメージを様々な加飾方法を用いて万年筆全体で表現することをコンセプトに、2023年から始まった「富士雲景シリーズ」。今回、四作目（最終作）として「雲海（うんかい）」を限定発売する。シリーズの締めくくりとしてモチーフに選んだのは、富士山を取り巻く壮大な雲海。幾重にも重なり、静かに広がっていく雲の層。その上に悠然と姿を現す富士。刻一刻と表情を変えながらも、見る者に深い静けさと畏敬の念をもたらす、日本ならではの雄大な自然の情景を一本の万年筆に封じ込めた。

富士シリーズとは、インクの乾燥を防ぐ「＃3776 センチュリー」の発売を記念して2011年よりスタートした富士シリーズ。富士雲景シリーズが2023〜2026年、富士旬景シリーズが2017〜2021年、富士五胡シリーズが2011〜2016年となる。

キャップやグリップでは、秋から冬の澄みきった早朝、朝日に照らされて静かに表情をあらわす富士の山肌をイメージしたカラーを採用。そして胴軸には、その季節の朝に見られやすい雲海が、幾重にも連なり、たゆたいながらどこまでも広がっていく様子を、レンズカットに溝切削を組み合わせ、繊細かつダイナミックな表現で刻み込んだ。光の当たり方や見る角度によって印象を変えるその表情は、まるで朝の光を受けて揺らぐ雲海そのもの。手にするたび、富士山をめぐる幻想的な景色が指先に立ち上がる。

ボディとキャップは、異なる色のバイカラー。天飾にはシリアルナンバーが刻印されている。ドーム内部には富士シリーズでおなじみの富士山ナットを装着している。キャップリングは、陰影の美しい彫刻仕上げとなっている。スリップシール機構を搭載した。2年間インクの乾燥を防ぎいつでもさらっと筆記することが可能だという。

［小売価格］7万1500円（税込）

［発売日］7月1日（水）

プラチナ万年筆＝https://www.platinum-pen.co.jp