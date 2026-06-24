デニーズジャパンは、7月8日から、旬のフレッシュな桃を使用した季節限定デザートを販売する。

デニーズでは、毎年好評を得ているフレッシュな桃を使用した季節限定デザートを今年も販売する。

まるごと1個の桃を楽しめる贅沢なサンデーから、桃の魅力をぎゅっと詰め込んだパルフェ、パンケーキ、ドリンクまで、幅広いラインアップを用意した。

さらに今年は、ふわっと削り出した純氷のかき氷と桃を合わせた新感覚の「氷 桃のフルーツパルフェ」が初登場する。ひんやりとした口どけと桃の上品な甘みが調和する、夏にぴったりの一品となっている。

デニーズならではの桃デザートで、この時期だけの特別なおいしさを堪能してほしい考え。

桃の栽培には、日照時間が長く、昼夜の気温差が大きな、水はけのよい土地柄が向いているといわれる。デニーズで使用する桃は、山梨・福島・長野など、国内の代表的な生産地の中でも、その時期に状態の良いものを産地リレーして店舗へ届ける。

中でも山梨県は日本一の桃の生産量を誇り、栽培地域に標高差もあるため、県内でも状態のよい桃をリレーすることができ、安定して長い期間、旬の桃を楽しむことができる。

7月初旬は早生種の、やわらかく瑞々しい桃、7月下旬から8月初旬は中生種の、ほどよい歯ごたえと瑞々しさを楽しめる桃、8月中旬以降は晩生種の、歯ごたえがあり日持ちしやすい桃と、時期ごとに異なる魅力を届ける。

また、桃は一つひとつ丁寧に育てられ、収穫後も糖度や色合い、外観などを確認しながら、基準を満たしたものだけが店舗へ届けられる。繊細な桃だからこそ、産地から店舗に至るまで、丁寧な管理を重ねている。

デニーズが届ける“デニーズの桃”を、ぜひ堪能してほしい考え。



「フレッシュ桃をまるごと1個使ったフルーツサンデー」

「フレッシュ桃をまるごと1個使ったフルーツサンデー」は、桃の果実をまるごと1個使用した、旬を味わうごほうびサンデー。デニーズでは、国内の代表的な生産地を中心に、食べごろの桃を産地リレーしてお店に届けている。みずみずしいフレッシュな桃は、とろけるような果肉とやさしい甘さが自慢となっている。イタリア版フルーツポンチ・マチェドニアや、レモンが香るクレームシトロン、ふわふわのクレームダンジュなどを盛り合わせて、夏にふさわしい爽やかな味わいに仕立てた。桃ソルベ、桃クリーム、ピーチゼリー、ピーチソースなど、桃の魅力をたっぷりと詰め込んだ、贅沢なスイーツを楽しんでほしいという。



「フレッシュ桃のザ・サンデー」

「フレッシュ桃のザ・サンデー」は、みずみずしい桃が主役のザ・サンデー。デニーズの桃は、国内の代表的な生産地を中心に、産地リレーしてお店に届けているので、いつ来店しても食べ頃を楽しめる。フレッシュな桃のほかにも、さっぱりとした桃ソルベ、まろやかな桃クリーム、風味豊かなピーチゼリー、フルーティーなピーチソースと、桃を味わう素材が盛りだくさんだとか。クレームシトロンの爽やかなレモンの香り、ナタデココやグラノーラの食感も楽しいアクセントになっている。



「氷 桃のフルーツパルフェ」

「氷 桃のフルーツパルフェ」は、ふわふわ食感のかき氷とパルフェが融合した、デニーズ初のかき氷パルフェ。かき氷は、不純物のきわめて少ない最高純度の「純氷」を使用し、薄く削ることで、やわらかな食感と繊細な口どけに仕上げている。グラスの中には、数種類のフルーツを組み合わせたイタリア版フルーツポンチ・マチェドニア。トップには、ピーチソースをかけたかき氷とフレッシュな桃を盛り合わせた。デニーズ自慢のかき氷とパルフェを一度に楽しめる、この季節だけの味わいをぜひ堪能してほしい考え。



「フレッシュ桃のパルフェ」

「フレッシュ桃のパルフェ」は、フレッシュな桃をドレスのようにまとった、華やかな装いのパルフェ。デニーズでは国産の桃を産地リレーし、徹底した管理のもと、食べごろの桃だけをお店で提供している。みずみずしい桃は、とろけるような果肉と上品な甘さが魅力。そのほかにも、ピーチゼリーや桃ソルベ、桃クリーム、ピーチソースなど、桃を使った素材を多彩に盛り合わせた。ほどよいボリュームで、ティータイムはもちろん、食後のデザートにもおすすめになっている。



「フレッシュ桃のちょこっとパルフェ」

「フレッシュ桃のちょこっとパルフェ」は、季節のフルーツ・桃をトッピングした、お手頃サイズのちょこっとパルフェ。フレッシュな桃に、ピーチゼリーやピーチソースを合わせて、桃の風味をしっかりと感じられるデザートに仕立てた。ふわふわ食感のクレームダンジュやレモンが香るクレームシトロン、甘酸っぱいフランボワーズソースも味わいのアクセントになっている。食後のデザートのほか、甘いものを少しだけ食べたいときにもぴったりだとか。



「フレッシュ桃のパンケーキ」

「フレッシュ桃のパンケーキ」は、旬の桃が彩る、5枚重ねのパンケーキ。まろやかな桃クリームをとろ〜りとかけて、フレッシュな桃を宝石のように散りばめた。デニーズのパンケーキは、こだわりの国産小麦粉を使用し、オーダーごとに1枚ずつ丁寧に焼き上げている。ふんわり、もっちりとした食感と、小麦の豊かな風味は格別だとか。レモンが香るクレームシトロンも爽やかなアクセントになっている。やさしい香りと甘さが広がる、うっとりするようなひとときを楽しんでほしい考え。



「桃のフレッシュ！」

「桃のフレッシュ！」は、桃の上品な香りと甘さを贅沢に味わう、フレッシュなドリンク。みずみずしい桃の魅力を、あますことなくグラスに閉じ込めた。オーダーごとにミキサーにかけるので、いつでも作りたての味わいとなっている。果肉感たっぷり、旬のフルーツのおいしさを心ゆくまで堪能してほしい考え。



「季節のフルーツ〜桃」

「季節のフルーツ〜桃」は、うっとりするような桃の香りと、なめらかな果肉は、この季節だけの楽しみとのこと。デニーズでは、山梨県や福島県などの代表的な生産地を中心に、そのときに状態の良いものを産地リレーしてお店へ届けているので、いつ来店しても食べ頃の桃を楽しめる。素材にこだわるデニーズだからこそ、自信をもっておすすめできる一皿となっている。

［小売価格］

フレッシュ桃をまるごと1個使ったフルーツサンデー：2409円

フレッシュ桃のザ・サンデー：1639円

氷 桃のフルーツパルフェ：759円

フレッシュ桃のパルフェ：869円

フレッシュ桃のちょこっとパルフェ：594円

フレッシュ桃のパンケーキ：1738円

桃のフレッシュ！：990円

季節のフルーツ〜桃：495円

（すべて税込）

［発売日］7月8日（水）

デニーズジャパン＝https://www.dennys.co.jp/dennys-japan