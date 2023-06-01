アメリカのトランプ大統領はホルムズ海峡の商船の航行をめぐり、「イランは『通航料などを徴収しない』と伝えてきた」と主張しました。

トランプ大統領は24日、イランがアメリカに対して、「『ホルムズ海峡を航行する船舶に通航料などのいかなる料金も請求したり、徴収したりしていない』と伝えてきた」とSNSに投稿しました。

そのうえで、この内容が虚偽であった場合にはイランとの戦闘終結の最終合意に向けた協議が「即座に打ち切られるだろう」と強調しています。

また、トランプ氏は別の投稿で「大手石油会社が原油価格の急落にもかかわらず、ガソリンスタンドの小売価格を引き下げていない」と主張。アメリカの消費者が「ぼったくられている」として、司法省に調査を行うよう指示したことを明らかにしました。

ただ、こうした主張について、複数のアメリカメディアは卸売り価格が小売価格に反映されるには「10日間ほどの期間がかかる」と報じているほか、「大手石油会社がガソリンスタンドの販売価格を決めているわけではない」と指摘しています。