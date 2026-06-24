本田真凜プロデュースLuarine新作ティント登場♡透明感を叶える全4色に注目

フィギュアスケーター・本田真凜さんがプロデュースするコスメブランド「Luarine（ルアリン）」から、新作リップティント「ルアリンソフトミラージュティント」が登場♡色・ツヤ・うるおいの3つを兼ね備えた欲張りな一本で、透明感あふれるぷるんとした唇を演出します。さらに発売を記念して、東京・日本橋では期間限定POPUPストアも開催。可愛さにとことんこだわった新作リップの魅力をたっぷりご紹介します。

透明感を引き出す新作ティント

ルアリンソフトミラージュティント

価格：1,430円(税込)

「ルアリンソフトミラージュティント」は、色持ちとうるおい、そしてグロス級のツヤ感を叶えるリップティントです。

01すっぴんのふり（透け感粘膜ピンク）

02ねむたいお姫様（上品で柔らかな粘膜ピンク）

03恋するいちご（透明感を引き立てる青みピンク）

04わたしはわたし（深みのあるブラウンローズ）

01・02は重ねるほど奥行きが生まれるSheerタイプ、03・04はひと塗りで高発色を楽しめるRichタイプ。

その日の気分やメイクに合わせて選べるラインナップです。

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本田真凜さんのこだわりを凝縮

唇が敏感でリップ選びに悩んできたという本田真凜さん。

開発では自ら数多くのリップを試しながら研究を重ね、処方や発色、使い心地に徹底的にこだわりました。

Sheerタイプにはスクワラン、ヒアルロン酸、ペプチドを配合。Richタイプにはヒアルロン酸、セラミド、コラーゲンを配合し、うるおいを与えながら美しい発色を長時間キープします。

さらに香料・タルクフリー処方を採用。デイリー使いしやすい快適な使用感も魅力です♡

限定POPUPで世界観を体験

発売を記念して、東京・日本橋では期間限定POPUPストア「PINK MIRAGE MARKET」を開催。

【開催期間】2026年7月8日（水）～7月13日（月）

【営業時間】11:00～20:00 ※7月11日（土）は15:30～営業

【会場】0th Hub Nihonbashi

東京都中央区日本橋2丁目9-10 L.Biz日本橋2F

会場では新作ティントのタッチアップや限定セットの販売を実施。さらにスタンプラリーや購入特典も用意されています。

・2点以上購入：オリジナルロゴ入りアクリルチャーム

・ソフトミラージュティントを含む3点以上購入：オリジナルシュシュ

※ノベルティはお一人様1日1回限りのお渡しとなります。

※特典はなくなり次第終了となります。

また、人気カフェ「Aubrey House」とのコラボカフェも登場し、新作リップをイメージした限定メニューを楽しめます。

毎日使いたくなる一軍リップ

透明感を引き出すカラー設計と、うるおい・ツヤ・色持ちを兼ね備えた「ルアリンソフトミラージュティント」。

本田真凜さんの想いとこだわりが詰まった新作は、メイクの楽しさをさらに広げてくれそうです♡

POPUPストアでは実際に色味や質感を体験できるので、自分にぴったりのカラーを見つけるチャンス。

この夏はルアリンの新作リップで、透明感あふれる旬顔メイクを楽しんでみてはいかがでしょうか。