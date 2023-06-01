【今日の献立】2026年6月25日(木)「ささ身の梅のり揚げ」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「ささ身の梅のり揚げ」 「甘長唐辛子のおかか炒め」 「キュウリのゴマ酢和え」 の全3品。
ささ身やキュウリ、ニンジン等、手に入りやすい材料でお財布にも優しい献立です。
【主菜】ささ身の梅のり揚げ
鶏ささ身に梅干しと焼きのりをプラスして、食べ応えも十分な一品に変身です！
調理時間：15分
カロリー：488Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
梅干し 2~3個
＜衣＞
小麦粉 1カップ
卵 1個
冷水 適量 揚げ油 適量 シイタケ (生)2~4個
大葉 4~6枚
天つゆ 適量 塩 適量
焼きのりは1枚を4等分に切る(正方形)。梅干しは種を取り除き、包丁でたたいてペースト状にする。シイタケはかたく絞ったぬれ布巾等で汚れを拭き取り、軸を切り落とす。
＜衣＞の小麦粉にトロリとした状態になるように卵と合わせた水を加え、混ぜ合わせる。揚げ油は170℃に予熱し始める。
2. 焼きのりの片面に＜衣＞をつけて、(1)の切り口を閉じる様にはさむ。
3. さらに＜衣＞を全体にからめ、170℃の揚げ油で揚げる。シイタケ、大葉は分量外の小麦粉を薄くつけて＜衣＞をつけて揚げる。食べやすい大きさに切って器に盛り合わせ、天つゆ、塩を添える。
【副菜】甘長唐辛子のおかか炒め
馴染み深い甘辛味がご飯によくあいます。お弁当にも！
調理時間：10分
カロリー：70Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
＜調味料＞
酒 小さじ1
みりん 小さじ1
砂糖 小さじ1
しょうゆ 小さじ1
顆粒昆布だしの素 小さじ1
サラダ油 小さじ2
2. 少ししんなりして焼き色がついたら、＜調味料＞の材料を加え、汁気がなくなるまで炒める。
3. 火を止め、かつお節を加えて全体にからめ、器に盛る。
【副菜】キュウリのゴマ酢和え
ポリポリッとした食感がおいしい一品です。
調理時間：10分
カロリー：33Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
すり白ゴマ 小さじ2
作り置き甘酢 小さじ1
だししょうゆ 小さじ1/2~1
ささ身やキュウリ、ニンジン等、手に入りやすい材料でお財布にも優しい献立です。
【主菜】ささ身の梅のり揚げ
鶏ささ身に梅干しと焼きのりをプラスして、食べ応えも十分な一品に変身です！
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：488Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）鶏ささ身 4本 焼きのり 2枚
梅干し 2~3個
＜衣＞
小麦粉 1カップ
卵 1個
冷水 適量 揚げ油 適量 シイタケ (生)2~4個
大葉 4~6枚
天つゆ 適量 塩 適量
【下準備】鶏ささ身は筋を引き、切り込みを入れて1枚に開く。ラップではさんで麺棒で1.5倍位に叩いてのばし、長さを半分に切る。
©Eレシピ
焼きのりは1枚を4等分に切る(正方形)。梅干しは種を取り除き、包丁でたたいてペースト状にする。シイタケはかたく絞ったぬれ布巾等で汚れを拭き取り、軸を切り落とす。
©Eレシピ
＜衣＞の小麦粉にトロリとした状態になるように卵と合わせた水を加え、混ぜ合わせる。揚げ油は170℃に予熱し始める。
©Eレシピ
【作り方】1. 鶏ささ身に梅干しの1/8量をぬり、半分に折りたたんで形を整える。
©Eレシピ
2. 焼きのりの片面に＜衣＞をつけて、(1)の切り口を閉じる様にはさむ。
©Eレシピ
3. さらに＜衣＞を全体にからめ、170℃の揚げ油で揚げる。シイタケ、大葉は分量外の小麦粉を薄くつけて＜衣＞をつけて揚げる。食べやすい大きさに切って器に盛り合わせ、天つゆ、塩を添える。
©Eレシピ
【副菜】甘長唐辛子のおかか炒め
馴染み深い甘辛味がご飯によくあいます。お弁当にも！
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：70Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）甘長唐辛子 6本 かつお節 3~5g
＜調味料＞
酒 小さじ1
みりん 小さじ1
砂糖 小さじ1
しょうゆ 小さじ1
顆粒昆布だしの素 小さじ1
サラダ油 小さじ2
【下準備】甘長唐辛子はヘタを切り落とし、食べやすい大きさに切る。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンにサラダ油を中火で熱し、甘長唐辛子を炒める。
©Eレシピ
2. 少ししんなりして焼き色がついたら、＜調味料＞の材料を加え、汁気がなくなるまで炒める。
©Eレシピ
3. 火を止め、かつお節を加えて全体にからめ、器に盛る。
©Eレシピ
【副菜】キュウリのゴマ酢和え
ポリポリッとした食感がおいしい一品です。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：33Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）キュウリ 1/2~1本 ニンジン 1/6本 塩 少々
すり白ゴマ 小さじ2
作り置き甘酢 小さじ1
だししょうゆ 小さじ1/2~1
【下準備】キュウリは端を切り落として縦半分に切り、さらに斜め薄切りにする。ニンジンは皮をむき、キュウリの大きさに合わせて薄切りにする。キュウリとニンジンを合わせて塩でもみ、水気が出たらしっかり水気を絞る。
©Eレシピ
【作り方】1. 全ての材料を混ぜ合わせ、器に盛る。
©Eレシピ