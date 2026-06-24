ホンダと日産自動車は、次世代車「ＳＤＶ」の頭脳となる基幹部品の電子制御ユニット（ＥＣＵ）を共通化する方向で最終調整に入った。

共通化により開発費を抑えるのが狙いで、２０２９年にも車両に搭載する。両社の経営統合は白紙となったが、部品の共同開発を加速させ、関係強化を図る。

ＳＤＶは「ソフトウェアが定義する車」を意味し、インターネットを通じてソフトウェアを更新したり、自動運転や地図アプリなどの機能を追加して性能を向上させたりできる次世代車だ。将来、先進国で主流になる見込みとなっている。

両社が共同開発するのは、ＳＤＶの車両全体を統括する中核ＥＣＵ。日産が２６％出資する三菱自動車にも供給する方向だ。基盤ソフトウェア（ＯＳ）の共通化も検討している。

従来の車は、エンジンやブレーキなど機能ごとに数十〜１００個程度のＥＣＵを搭載し、それぞれの機能を制御している。ＳＤＶは頻繁な機能更新に対応できる中核ＥＣＵが不可欠で、設計の難易度が高く開発費が膨大となる。両社は共通化によるスケールメリット（規模効果）を生かし、開発費を抑えて、米中勢が先行するＳＤＶの投入を加速させたい考えだ。

ホンダと日産は２４年３月、車の知能化などで協業の検討を始めると発表した。同年１２月には経営統合に向けて基本合意し、２５年２月に白紙となったが、協業の交渉は続けていた。