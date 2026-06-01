OEM新商品のプレスリリース配信を無料で受けられる！ アンチエイジング・プロ「OEM顧客向け販売支援サービス」

記事ポイント OEM新商品プレスリリースをアットプレス経由で無料配信、2026年6月11日開始通販黒字化のためのリピートスキームをLP・カート・ロジまで一式構築自社原料と通販コンサルノウハウで商品設計から販売まで一貫支援 OEM新商品プレスリリースをアットプレス経由で無料配信、2026年6月11日開始通販黒字化のためのリピートスキームをLP・カート・ロジまで一式構築自社原料と通販コンサルノウハウで商品設計から販売まで一貫支援

アンチエイジング・プロは、OEM顧客向けの販売支援サービスとして、プレスリリース配信サービスと通販リピートスキーム構築サービスを2026年6月11日に開始しました。

プレスリリース配信ではOEM新商品を対象にアットプレスを通じた無料配信をサポートし、通販リピートスキーム構築ではランディングページや通販カートの選定から物流設計まで、提携会社と連携して整備します。

アンチエイジング・プロ「OEM顧客向け販売支援サービス」

サービス開始日：2026年6月11日対象：アンチエイジング・プロのOEM顧客（希望企業のみ）プレスリリース配信プラン：アットプレス ライトプラスプランが基本（スタンダードプランへのアップグレードは差額料金）

アンチエイジング・プロは、通販コンサルティングと健康食品・サプリメント原料販売を出発点に、関連会社のGMP工場を活用した健康食品・サプリメントのOEM製造事業を展開する企業です。

フェリチン鉄・ジオスゲニン・プロテオグリカンなど自社原料と、広告クリエイティブを見据えた商品設計ノウハウを組み合わせた支援体制が特徴で、OEM商品供給先は主に中小企業を対象としています。

今回開始した2つのサービスは、OEM商品の製造にとどまらず、発売後の販促と収益化まで支援する取り組みです。

プレスリリース配信は商品の認知拡大を目的とし、通販リピートスキーム構築は事業の黒字化を目的としており、商品設計から販売支援までひとつの窓口でまとめて相談できます。

アンチエイジング・プロが年間に手掛けるOEM新商品は50〜100点（リニューアル商品を含む）にのぼりますが、これまでプレスリリースが配信されていた商品は1割未満でした。

配信経験がないことが主な理由で、同社が配信実務を共同で担うことで、顧客企業がプレスリリースを活用しやすい環境が整います。

プレスリリース配信サービス

プレスリリース配信サービスは、アンチエイジング・プロが手掛けるすべてのOEM新商品を対象に、プレスリリース媒体アットプレスを通じて無料で配信するサービスです（同社アカウントでの配信）。

配信では新商品の特徴や商品・ブランドコンセプトを紹介します。

基本プランはアットプレスのライトプラスプランで、スタンダードプランへのアップグレードや各種オプションは別途差額料金が必要です。

配信後は各種メディアで記事として取り上げられ、商品PRにつながります。

近年はSNSを通じた告知も広がっており、新商品の認知を広げる手段として活用できます。

対象はアンチエイジング・プロのOEM顧客のうち希望する企業のみで、強制ではありません。

プレスリリース配信の経験がない企業でも、同社のサポートを受けながら配信手続きを進められます。

通販リピートスキーム構築サービス

通販事業では、リピート購入の仕組みがなければ黒字化が難しいとされています。

広告費用対効果の高い集客ノウハウがあっても、リピートスキームがなければ事業はなかなか黒字化しません。

多くの通販企業は定期購入コースへの誘導とリピート購入回数の最大化を重視しており、スキームの有無が事業継続の分岐点になります。

アンチエイジング・プロは、リピートスキームを持たない顧客に向けて、スキームを構築するサービスを開始しました。

同社の提携会社が、ランディングページ（LP）の制作、通販カートの選定、ロジスティクスの選定を担当します。

集客から定期顧客化までの流れを一式設計できます。

近年はインフルエンサー通販という新しいモデルが生まれており、自社メディアで効率的に集客する通販企業が増えています。

従来の広告依存型とは一線を画す、注目のアプローチです。

アンチエイジング・プロのOEM事業でも、インフルエンサー通販向け商品を手掛ける機会が増えています。

集客後のリピート定着まで視野に入れたスキーム整備にも対応しており、パートナー企業の事業成長を幅広くサポートできます。

OEM事業の原料と設計の特徴

アンチエイジング・プロのOEM事業は、自社原料としてフェリチン鉄・ジオスゲニン・プロテオグリカンなどを保有しています。

広告クリエイティブを想定した商品設計と原料選定が特徴であり、訴求力の高い製品づくりを一貫してサポートできます。

原料メーカーとしてのノウハウを活かし、5-デアザフラビンやエルゴチオネインといった新原料への対応も早いのが強みです。

製薬会社や大手サプリメント企業など100社以上に原料を供給しており、その実績が品質の信頼性を裏付けています。

顧客の希望する商品設計に積極的に意見を伝える方針をとっており、原料選定から製造・販促支援まで一貫した相談が可能です。

OEM商品供給先は主に中小企業で、顧客の成功を最優先とした営業方針で展開しています。

OEM商品の発売後に「どうPRするか」「どうリピーターを増やすか」を一人で抱える必要がなく、製造から認知獲得・定期顧客化まで、まとめて相談しながら進められます。

プレスリリースの経験がない企業でも配信ノウハウを借りながら新商品のPRを始められ、インフルエンサー通販を軸にした集客モデルにも対応したリピートスキームの設計が受けられます。

アンチエイジング・プロ「OEM顧客向け販売支援サービス」の紹介でした。

よくある質問

Q. プレスリリース配信サービスはどのメディアを使いますか？

A. プレスリリース媒体アットプレスを使用します。

基本プランはライトプラスプランで、スタンダードプランへのアップグレードや各種オプションは差額料金が必要です。

配信はアンチエイジング・プロのアカウントで行われます。

Q. 通販リピートスキーム構築では具体的に何をサポートしますか？

A. アンチエイジング・プロの提携会社が、ランディングページ（LP）の制作、通販カートの選定、ロジスティクスの選定を担当します。

リピート購入の仕組みを持たない企業がサービスの対象です。

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