ジンギスカンとスパイスカレーが十勝で融合！ カレーshop ジャングルワン「ジャングルラムカレー」

記事ポイント 北海道名物ジンギスカンとジャングル特製カレーを融合した夏期間限定の新メニュー価格は税込780円、販売期間は2026年6月6日〜8月31日まで辛さ5段階と豊富なトッピングで自分だけの一杯にカスタマイズできる 北海道名物ジンギスカンとジャングル特製カレーを融合した夏期間限定の新メニュー価格は税込780円、販売期間は2026年6月6日〜8月31日まで辛さ5段階と豊富なトッピングで自分だけの一杯にカスタマイズできる

カレーshop ジャングルワンが、北海道名物ジンギスカンとジャングル特製カレーを組み合わせた「ジャングルラムカレー」を2026年6月6日から販売しています。

柔らかな羊肉のコク深いタレと自家製カレールーが絡み合う、十勝発の期間限定グルメです。

販売は2026年8月31日まで続きます。

カレーshop ジャングルワン「ジャングルラムカレー」

商品名：ジャングルラムカレー価格：709円（税込780円）販売期間：2026年6月6日（土）〜2026年8月31日（月）販売店舗：カレーshop ジャングルワン（帯広市西4条南29丁目1-8）営業時間：11:00〜21:00（LO.20:30）／平日15:00〜17:00はクローズ

カレーshop ジャングルワンは、北海道十勝エリアで展開するカレー専門店です。

北海道産牛肉と音更産玉ねぎ「ゆめせんか」を使い、数種類のスパイスを独自配合で仕上げた「ジャングルルー」をベースにしています。

「ジャングルの彩り」を多彩なトッピングで表現するというコンセプトのもと、辛さの選択とトッピングの組み合わせで自分だけのカレーを組み立てられる体験型の店づくりが特徴です。

「ジャングルラムカレー」は、柔らかな羊肉の旨味が詰まった北海道名物ジンギスカンと、ジャングル特製カレーを融合させた一皿です。

ジンギスカンのコク深いタレと自家製カレールーが絡み合い、羊肉ならではの旨味とスパイスの香りが重なる新感覚の組み合わせになっています。

グループ内に高品質な肉を提供する店があることから、税込780円というお値打ちな価格を実現しています。

ジンギスカン素材にこだわりながらも、日常的に楽しめる価格帯に抑えられているのが、この一皿の強みです。

辛さは5段階から選べるため、スパイスの刺激をしっかり感じたい人も、まろやかな辛さで楽しみたい人も選びやすい構成になっています。

トッピングの種類も豊富で、組み合わせ次第で毎回異なる表情の一杯になります。

ジャングルの多様な彩りを表現するというブランドコンセプトが、カスタマイズの幅広さに反映されています。

柔らかな羊肉の旨味とスパイスが絡み合う「ジャングルラムカレー」は、辛さとトッピングを変えるたびに新しい味わいを発見できます。

北海道のジンギスカン文化とスパイスカレーが十勝で出合った一杯は、この夏に楽しめます。

カレーshop ジャングルワン「ジャングルラムカレー」の紹介でした。

よくある質問

Q. ジャングルラムカレーの価格と販売期間は？

A. 価格は709円（税込780円）です。

販売期間は2026年6月6日（土）から2026年8月31日（月）までです。

Q. ジャングルワンの営業時間と場所を教えてください？

A. 帯広市西4条南29丁目1-8にあります。

営業時間は11:00〜21:00（ラストオーダー20:30）で、平日は15:00〜17:00がクローズとなっています。

Q. カレーの辛さはカスタマイズできますか？

A. 辛さは5段階から選べます。

トッピングも豊富に用意されており、辛さとトッピングの組み合わせで自分好みの一杯に仕上げられます。

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