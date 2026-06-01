声で育てるデジタル植物が日本科学未来館に登場！ BTEC「Log Flower」

記事ポイント 声かけで種から花へ成長するデジタル植物「Log Flower」がお台場に登場音声感情解析AI「Empath」が声を読み取り形と色が変化「未来の一日」テーマにリニューアルした「朝」エリアで体験可能 声かけで種から花へ成長するデジタル植物「Log Flower」がお台場に登場音声感情解析AI「Empath」が声を読み取り形と色が変化「未来の一日」テーマにリニューアルした「朝」エリアで体験可能

東急エージェンシーは、2026年6月17日より東京・お台場の日本科学未来館内「Tokyo Mirai Park」にて、観情植物「Log Flower」の展示を開始しました。

「Log Flower」は、人の声かけに反応して種から苗、花へと成長し、形や色が変化するデジタル植物です。

同日、「Tokyo Mirai Park」は「未来の一日」をテーマに展示をリニューアルし、最先端テクノロジーで変わる未来の暮らしを体験できる空間になっています。

BTEC「Log Flower」

展示開始：2026年6月17日（水）展示場所：Tokyo Mirai Park（日本科学未来館内、東京・お台場）展示エリア：「朝」エリア

「Log Flower」はクリエイティビティとテクノロジーを掛け合わせるアイデアユニット「BTEC」が開発した観情植物（デジタル植物）です。

音声感情解析AI「Empath」を活用しており、来場者が声をかけると植物がリアルタイムで反応します。

声のかけ方によって種から苗、さらに花へと段階的に成長し、形や色がさまざまなパターンに変化します。

「朝」のエリアに配置されており、朝の水やりという日常的な行為をデジタル植物との対話として体験できます。

声のトーンや感情の込め方によって成長パターンが異なるため、未来の日常の朝を感じられる新しいインタラクティブ体験が広がります。

展示が行われる「Tokyo Mirai Park」は、東京都が推進する「東京ベイeSGプロジェクト」の発信・交流拠点として、2024年11月に日本科学未来館内に開設されたスペースです。

東京都とJSTが連携し、最先端テクノロジーを市民が実際に体験しながら未来の東京を想像・創造する場として設計されています。

企業・大学・都民が共にアイデアを持ち寄るプラットフォームとしての役割も担っており、官民連携の実践の場となっています。

1階の「Park」エリアでは開発中の技術を実際に体験できます。

3階の「Lab」エリアは都のパートナー企業が集うイノベーション創出の拠点で、協創の場として機能しています。

2026年6月17日から「未来の一日」をテーマに展示がリニューアルされ、テクノロジーが変える未来の暮らしを体験できる構成になっています。

「Log Flower」はそのリニューアル展示の「朝」エリアを担う作品として、来場者が実際に声をかけながら植物の成長を確かめられます。

BTEC

BTECは「Business」「Technology」「Experience」「Creativity」の4つのテーマを軸にした東急エージェンシーのプロジェクトです。

半歩先の未来を見据えたアイデアをβ版というカタチで世の中に発信し、明日をより良い方向へ変えるプロダクトやサービスのプロトタイプを開発しています。

完成を急がず、社会とともに育てていく姿勢が特徴的です。

日常の中に隠れた「こんなことができたらいいな」「あんなものがあったらいいな」という想いをベースに、生活に根ざした体験価値を持つプロダクトを生み出しています。

着眼点は身近な課題や感覚であり、暮らしとテクノロジーの接点を丁寧に探っています。

「Log Flower」はその取り組みのひとつです。

声と感情に反応するデジタル植物という新しい体験の形を提案しており、人と技術の新たな関係を問いかけています。

完成品を目指すのではなくβ版として発信することで、半歩先の未来の可能性を試すことができます。

世の中とともに育てていくアプローチをとっており、社会との対話そのものを開発プロセスの一部と捉えています。

テクノロジーを日常の何気ない場面に溶け込ませるというBTECの視点が、「Log Flower」という観情植物の形に結実しています。

暮らしの中の小さな感情と最先端技術を結びつけるこの発想は、同プロジェクトの本質を体現するものです。

声をかけるたびに形と色が変わる「Log Flower」は、朝の日常にデジタル植物との対話が加わる未来の一場面を体感できます。

「未来の一日」をテーマにしたTokyo Mirai Parkの「朝」エリアで、自分の声が植物を育てる不思議な体験が待っています。

BTEC「Log Flower」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「Log Flower」はどこで体験できますか？

A. 東京・お台場の日本科学未来館内にある「Tokyo Mirai Park」の「朝」エリアで展示されています。

展示は2026年6月17日（水）に開始しました。

Q. 「Log Flower」はどのような仕組みで成長しますか？

A. 音声感情解析AI「Empath」を使っており、来場者が声をかけると植物が反応して成長します。

声のかけ方によって、種から苗、花へと成長する形や色のパターンが変化します。

Q. BTECとはどのようなプロジェクトですか？

A. BTECは東急エージェンシーのプロジェクトで、「Business」「Technology」「Experience」「Creativity」の4テーマを軸に、半歩先の未来のアイデアをβ版として世の中に発信しています。

日常の「こんなことができたらいいな」という想いをベースにプロダクトのプロトタイプを開発しています。

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