PSAスラブを360度回転で飾れる天然木タワー！ ホゴダス「TCG-STA05」

記事ポイント PSAスラブ・マグネットローダーを3段各4エリアに整然と展示できる天然木製タワースチール製ボールベアリング内蔵で軽い力でも360度スムーズに回転チャコールブラック調の天然木仕上げでゲームルームやデスクをコレクターズスペースへ PSAスラブ・マグネットローダーを3段各4エリアに整然と展示できる天然木製タワースチール製ボールベアリング内蔵で軽い力でも360度スムーズに回転チャコールブラック調の天然木仕上げでゲームルームやデスクをコレクターズスペースへ

ホゴダスが、PSAスラブやマグネットローダーを3段360度展示できる天然木製回転ディスプレイタワー「TCG-STA05」の販売を開始しました。

「しまう」のではなく「飾って楽しむ」新しいスタイルを提案する製品で、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングで購入できます。

ホゴダス「TCG-STA05」

販売開始：2026年6月15日サイズ：50×22.5×22.5cm重量：1,600g素材：天然木（チャコールブラック調仕上げ）構造：3段式（各段 木製トレイ＋十字仕切り）回転機構：スチール製ボールベアリング内蔵台座：円形木製収納可能数：約100枚（マグネットカードローダー・フィギュアなど）販売：Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピング

「TCG-STA05」は、PSA・BGS・CGCグレーディングスラブやマグネットカードローダーを3段各4エリアに正面展示できる天然木製の回転ディスプレイタワーです。

ホゴダスは、カードの保護・保管・展示に特化したトレーディングカードサプライ専門ブランドで、スリーブからディスプレイ什器まで幅広い製品を展開しています。

コレクターの「しまう」から「飾って楽しむ」へというコンセプトのもと開発された製品ラインのひとつです。

チャコールブラック調の天然木が放つ重厚な存在感はインテリアとしても際立ち、ゲームルームやデスク周りをコレクターズスペースへと昇華させます。

飾る収納

「TCG-STA05」は、コレクションをケースや引き出しにしまわず、毎日目の届く場所に飾って楽しめる展示収納を実現した製品です。

PSAスラブやマグネットローダーを各段4エリアに分けて整然と展示でき、コレクションを一覧で管理できます。

気分に合わせてコレクションを自由に入れ替えられるため、日替わりで異なる顔を見せる展示が楽しめます。

プラスチック製の収納ケースでは出しにくかった鑑定スラブも、このタワーなら正面を向けて飾ることができます。

木製ディスプレイタワー

天然木を使用したタワー本体は、高さ50cm・幅22.5cm。

どっしりとした存在感があります。

チャコールブラック調に仕上げた天然木は、木目の質感を残しながら落ち着いたダークトーンを実現。

ゲームルームやデスク周りのインテリアに自然に溶け込み、プラスチック製にはない重厚感と存在感でコレクターの空間を格上げします。

重量は1,600gで安定感があり、展示物をしっかり支えられます。

3段すべてに十字仕切り付きトレイを搭載

各段に十字仕切りを備えた木製トレイを設置し、1段あたり4エリアに仕切られています。

1段目・2段目は上段のトレイが天井となる構造で、スラブやローダーを立てた状態でしっかりと保護します。

最上段はオープン構造で上から出し入れしやすい設計のため、コレクションの入れ替えもストレスなく行えます。

3段合計で12エリアを使い分けられるため、レアリティや種類ごとに整理して展示できます。

ベアリング式360度スムーズ回転

底面には円形の木製台座を備え、スチール製ボールベアリングを内蔵しています。

軽い力でタワー全体が360度スムーズに回転し、コレクションをあらゆる角度から鑑賞できます。

正面を変えるたびに違う顔を見せるディスプレイは、眺める楽しさを引き出します。

ボールベアリング式のため回転が均一でブレが少なく、展示物が揺れにくい安定した回転を実現しています。

チャコールブラック調の天然木仕上げ

チャコールブラック調に仕上げた天然木製で、木目の質感を活かしながら落ち着いたダークトーンを実現しています。

ゲームルームやデスク周りのインテリアに自然に溶け込みながら、プラスチック製にはない重厚感と圧倒的な存在感でコレクターの空間を格上げします。

素材が天然木のため、同じ製品でも木目の表情がひとつひとつ異なり、インテリアとしての個性も楽しめます。

製品仕様

サイズは50×22.5×22.5cmで、デスクや棚の上に置いてもスペースを取りすぎないコンパクトな設置面積です。

収納可能数は約100枚（マグネットカードローダー・フィギュアなど）で、PSAスラブのほかマグネットローダーやフィギュアなどさまざまなコレクションアイテムに対応します。

回転機構にはスチール製ボールベアリングを採用し、台座は安定感のある円形木製です。

大切なトレーディングカードのグレーディングスラブを毎日眺められる展示スタイルで、コレクターのデスクやゲームルームをワンランク上の空間に仕上げられます。

ホゴダス「TCG-STA05」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「TCG-STA05」はどのようなアイテムを展示できますか？

A. PSA・BGS・CGCグレーディングスラブやマグネットカードローダーを展示できます。

フィギュアなども収納可能で、合計約100枚・個に対応しています。

Q. 回転機構はどのような仕組みですか？

A. 底面の円形木製台座にスチール製ボールベアリングを内蔵しています。

軽い力でタワー全体が360度スムーズに回転し、コレクションをあらゆる角度から鑑賞できます。

Q. どこで購入できますか？

A. Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングで購入できます。

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