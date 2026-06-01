処分費が査定額を上回ることがある出張買取の落とし穴！ 東京書房「古本出張買取」

記事ポイント 査定額が高くても残本の処分費が上回るケースがある引き取り範囲・作業内容・安心感も相見積もりの比較対象になる専門書3万冊超からサブカルチャー資料まで幅広い買取実績を持つ 査定額が高くても残本の処分費が上回るケースがある引き取り範囲・作業内容・安心感も相見積もりの比較対象になる専門書3万冊超からサブカルチャー資料まで幅広い買取実績を持つ

東京書房は、古本の出張買取における「相見積もりは査定額だけで比較するものではない」という提言を発表しました。

遺品整理や生前整理、実家の片付けに伴う出張買取の相談が増える中、査定額・作業内容・安心感を含めた比較が後悔しない業者選びにつながると示しています。

東京書房「古本出張買取」

事業者：東京書房所在地：神奈川県川崎市宮前区サービス：古本・古書・専門書の出張買取

東京書房は1948年（昭和23年）に神奈川県で創業した老舗古書店です。

川崎市宮前区を拠点に3代にわたって家族経営を続け、年間2,000件以上の訪問買取実績を持ちます。

専門書・学術書からサブカルチャー資料まで幅広い古本を扱い、蔵書を次世代へつなぐことを理念に掲げる買取専門店です。

近年、古本の出張買取では複数の業者へ見積もりを依頼する「相見積もり」が一般的になっています。

東京書房にはこれまで、査定額だけを基準に業者を選んだ結果として「本が大量に残った」「値段が付かない本を自分で処分することになった」「処分費が査定額以上にかかった」「何十箱もの本を自分で運ぶことになった」「どんな人が来るか分からず不安だった」といった相談が数多く寄せられています。

査定額だけでは比較できない理由

同じ蔵書に対してA社が「査定額5万円・値段が付く本のみ回収」、B社が「査定額3万円・本棚の本をまとめて搬出」という見積もりを提示したケースがあります。

数字だけを見るとA社の方が高額ですが、A社を選んだ場合には残った本の処分方法の検討、段ボールの購入、本の箱詰め、自治体の資源回収や処分場への運搬、数日かけての整理作業といった負担が発生します。

実際に東京書房へ寄せられた相談の中には、査定額は高かったものの残された本の処分を専門業者へ依頼した結果、処分費や運搬費が発生して最終的には査定額以上の費用がかかったケースもありました。

「高く売れた」はずが「お金も手間もかかった」という結果になった例です。

査定額だけを見ると満足できる結果でも、その後に発生する処分費や作業負担、時間や労力まで含めると、満足度が変わってくる場合があります。

東京書房では「いくらで売れたか」だけでなく「どれだけ負担なく片付けが終わるか」という視点も重要だと示しています。

安心感も見積もりの一部

出張買取はスタッフが自宅を訪問するサービスのため、「どんな人が来るのか」という不安を感じる方も少なくありません。

とくに高齢者世帯、一人暮らしの女性、遠方から実家整理を依頼するご家族にとっては大きな関心事です。

東京書房では、スタッフの顔写真公開、スタッフ紹介ページの掲載、女性スタッフ同行対応、YouTubeによる実際の買取現場動画の公開、実際の買取事例の紹介を行っています。

査定額が同じであれば、誰が来るか・どんな作業をするか・安心して任せられるかも比較ポイントになります。

一度残った本の引き取り先探しは難しい

「他社に買取を依頼したが本が大量に残ってしまった」という相談も東京書房には寄せられています。

査定後に残った本だけを回収する依頼は、古書店側にとって採算面や作業面で難しい場合があり、対応できる業者は限られています。

「とりあえず一番高いところへ売ろう」と考えた結果、本が残り、別の業者を探すことになり、処分方法に困り、片付けが終わらないというケースもあります。

相見積もりでは「どこまで引き取ってくれるのか」まで確認することが、後悔しない選択につながります。

大学教授の蔵書3万冊超からサブカルチャー資料まで

東京書房ではこれまで、大学教授の蔵書約3万冊超の整理、大学研究室の専門書約3,000冊の買取、仏教書・哲学書約800冊の整理、学術書約1,200冊の査定、大学図書館除籍本の回収といった現場に携わってきました。

アニメ雑誌、漫画雑誌、SF雑誌、映画資料、特撮資料、サブカルチャー評論など、日本のポップカルチャーを伝える資料の再流通にも取り組んでいます。

専門書もサブカルチャー資料も、次世代へ残すべき文化資産として扱われています。

査定額・引き取り範囲・作業内容・安心感の4軸で比較することで、片付けが終わり負担が減る出張買取を選べます。

大学蔵書から遺品整理まで、幅広い現場の経験から導き出された比較基準が、後悔しない業者選びを支えます。

東京書房「古本出張買取」の紹介でした。

よくある質問

Q. 査定額が高い業者を選んだのに損をするのはなぜですか？

A. 値段が付かない本の処分費や運搬費が別途発生するケースがあるためです。

実際に、査定額は高かったものの残された本の処分を専門業者へ依頼した結果、処分費や運搬費が査定額を上回ったケースが東京書房への相談の中にありました。

Q. 東京書房ではどのような規模・種類の買取実績がありますか？

A. 大学教授の蔵書約3万冊超の整理や大学研究室の専門書約3,000冊の買取をはじめ、仏教書・哲学書約800冊、学術書約1,200冊の査定、大学図書館除籍本の回収を手掛けています。

アニメ雑誌・漫画雑誌・映画資料・特撮資料・サブカルチャー評論などの買取実績もあります。

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