アルコール1杯ごとに旬のフルーツジュースが無償！ 「ゼブラ飲みキャンペーン」

記事ポイント アルコール1杯につき旬のフレッシュフルーツジュース1杯（最大3杯）を無償提供6月下旬は桃（日川白鳳）・さくらんぼ（佐藤錦）など旬の素材を月ごとに厳選2026年7月1日（水）より新宿・渋谷の全店舗で開始 アルコール1杯につき旬のフレッシュフルーツジュース1杯（最大3杯）を無償提供6月下旬は桃（日川白鳳）・さくらんぼ（佐藤錦）など旬の素材を月ごとに厳選2026年7月1日（水）より新宿・渋谷の全店舗で開始

ティグリスは、2026年7月1日（水）より全店舗で「ゼブラ飲みキャンペーン」を開始します。

アルコール1杯の注文ごとに、バーテンダーが厳選した旬のフレッシュフルーツジュース1杯（1名につき最大3杯まで）を無償で提供します。

「ゼブラ飲みキャンペーン」

開始日：2026年7月1日（水）実施店舗：ティグリス全店舗（新宿・渋谷）対象店舗：BAR Arca新宿本店、BAR Sonora、BAR Arca渋谷、BAR＆CAFE Sonora＋s無償提供：アルコール1杯につきフレッシュフルーツジュース1杯、1名3杯まで

「ゼブラ飲み」とは、アルコールとフレッシュフルーツジュースをシマウマの模様のように交互に摂取する飲酒スタイルです。

従来バーで提供されていた「水（チェイサー）」を、バーテンダーが調製した旬のフルーツジュースに置き換えることで、身体への物理的負担を軽減しながらバーでの時間を過ごせます。

このスタイルは、2026年トレンド第3位の「漢方・薬膳」にも通ずる「身体の内側から整える」という予防医学的アプローチを、バーという贅沢な空間に取り入れたものです。

提供フルーツ（旬のカレンダーに基づく選定）

提供するフルーツは月ごとに替わります。

6月下旬は甘みと香りが際立つ「桃（日川白鳳）」や「さくらんぼ（佐藤錦）」、7月は濃厚な甘さの「すいか」や爽やかな酸味の「マンゴー（宮崎産）」、8月は熟れた芳香の「巨峰」や「白桃（清水白桃）」など、夏ならではの素材を厳選します。

さくらんぼのジュース

6月下旬に提供する「さくらんぼ（佐藤錦）」は、甘みと香りが際立つ品種です。

カクテルと同じ緻密な技術で調製するジュースは、搾りたての香りと旬の素材が持つテクスチャーを最大限に引き出した一杯に仕上がります。

桃のジュース

6月下旬のもうひとつの主役は「桃（日川白鳳）」です。

バーテンダーがカクテルと同等の技術でフレッシュフルーツジュースを調製するため、市販のジュースとは異なる本格的な一杯を味わえます。

旬の素材が持つ香りと甘みをそのまま届ける提供スタイルは、「嗜好品を楽しむ喜び」と「身体を労わるケア」を同時に体験できる場として機能します。

旗艦店「BAR＆CAFE Sonora＋s」について

開店日：2026年2月15日所在地：東京都新宿区新宿3-36-18 国土三協ビルB1アクセス：JR新宿駅東南口より徒歩1分、新宿三丁目駅より徒歩5分営業時間：カフェタイム 12:00〜18:00 ／ バータイム 18:00〜02:00定休日：なし席数：12席（スタンド席あり）

「BAR＆CAFE Sonora＋s（バー＆カフェ ソノラス）」は、2026年2月15日に新宿にオープンしたティグリスの旗艦店です。

バーテンダーの調合技術とホスピタリティをカフェシーンに融合させた業態で、昼はコーヒーカフェ、夜はフルーツカクテルバーとしてオールタイム営業しています。

静寂と気品が調和した空間で、現代人が抱える精神的ストレスを緩和する場として機能します。

バーテンダーはカクテルを仕上げるのと全く同じ緻密な技術を用いてフレッシュフルーツジュースを調製します。

ここで提供されるジュースは「ソフトドリンク」の域を超えた、お酒と同等の価値を持つ嗜好品として位置づけられています。

「お酒を嗜みたいが、翌日のパフォーマンスも妥協したくない」というジレンマを解消し、バーを「翌日の自分を整える場所」へとアップデートする取り組みです。

旬のフレッシュフルーツをバーテンダーの技術で仕上げた一杯を、お酒と交互に楽しむことで、バーで過ごす時間が身体の内側から整う場になります。

さくらんぼや桃など月ごとに替わる旬の素材を、嗜好品として味わいながら翌日も快適に過ごせる夜を体験できます。

「ゼブラ飲みキャンペーン」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「ゼブラ飲みキャンペーン」のフルーツジュースは何杯まで無償提供されますか？

A. 1名につき最大3杯まで無償提供されます。

アルコール1杯の注文ごとに旬のフレッシュフルーツジュース1杯が提供される仕組みです。

Q. キャンペーンはどの店舗で実施されますか？

A. ティグリスが運営するBAR Arca新宿本店、BAR Sonora、BAR Arca渋谷、BAR＆CAFE Sonora＋sの全店舗（新宿・渋谷エリア）が対象です。

Q. 6月下旬に提供されるフルーツの品種は何ですか？

A. 6月下旬のラインナップは「桃（日川白鳳）」と「さくらんぼ（佐藤錦）」。

提供フルーツは旬のカレンダーに基づき、月ごとに入れ替わります。

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