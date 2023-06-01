ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は４３６ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式24日（NY時間11:16）（日本時間00:16）
ダウ平均 52103.19（+436.35 +0.84%）
ナスダック 25781.23（+194.19 +0.76%）
CME日経平均先物 69765（大証終比：+205 +0.29%）
欧州株式24日GMT15:16
英FT100 10453.66（+24.81 +0.24%）
独DAX 24662.78（-230.80 -0.93%）
仏CAC40 8386.24（+45.53 +0.55%）
米国債利回り
2年債 4.152（-0.047）
10年債 4.410（-0.087）
30年債 4.858（-0.087）
期待インフレ率 2.188（-0.025）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.867（-0.052）
英 国 4.684（-0.070）
カナダ 3.363（-0.076）
豪 州 4.762（-0.009）
日 本 2.661（-0.005）
NY原油先物8 月限（WTI）
1バレル＝69.80（-3.41 -4.66%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4017.80（-131.60 -3.17%）
ビットコイン（ドル）
60848.41（-1546.54 -2.48%）
（円建・参考値）
984万4056円（-250199 -2.48%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 52103.19（+436.35 +0.84%）
ナスダック 25781.23（+194.19 +0.76%）
CME日経平均先物 69765（大証終比：+205 +0.29%）
欧州株式24日GMT15:16
英FT100 10453.66（+24.81 +0.24%）
独DAX 24662.78（-230.80 -0.93%）
仏CAC40 8386.24（+45.53 +0.55%）
米国債利回り
2年債 4.152（-0.047）
10年債 4.410（-0.087）
30年債 4.858（-0.087）
期待インフレ率 2.188（-0.025）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.867（-0.052）
英 国 4.684（-0.070）
カナダ 3.363（-0.076）
豪 州 4.762（-0.009）
日 本 2.661（-0.005）
NY原油先物8 月限（WTI）
1バレル＝69.80（-3.41 -4.66%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4017.80（-131.60 -3.17%）
ビットコイン（ドル）
60848.41（-1546.54 -2.48%）
（円建・参考値）
984万4056円（-250199 -2.48%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ