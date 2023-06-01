NY株式24日（NY時間11:16）（日本時間00:16）
ダウ平均　　　52103.19（+436.35　+0.84%）
ナスダック　　　25781.23（+194.19　+0.76%）
CME日経平均先物　69765（大証終比：+205　+0.29%）

欧州株式24日GMT15:16
英FT100　 10453.66（+24.81　+0.24%）
独DAX　 24662.78（-230.80　-0.93%）
仏CAC40　 8386.24（+45.53　+0.55%）

米国債利回り
2年債　 　4.152（-0.047）
10年債　 　4.410（-0.087）
30年債　 　4.858（-0.087）
期待インフレ率　 　2.188（-0.025）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.867（-0.052）
英　国　　4.684（-0.070）
カナダ　　3.363（-0.076）
豪　州　　4.762（-0.009）
日　本　　2.661（-0.005）

NY原油先物8 月限（WTI）
1バレル＝69.80（-3.41　-4.66%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4017.80（-131.60　-3.17%）

ビットコイン（ドル）
60848.41（-1546.54　-2.48%）
（円建・参考値）
984万4056円（-250199　-2.48%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ