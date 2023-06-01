ＮＹ時間に入って下げ渋っているものの、ユーロドルは下値模索が続いており、１．１３ドル台前半まで下落する場面が見られた。１．１４ドルをブレイクし、下値メドが見えづらい状況になっているが、２０２５年２月の安値から２０２６年１月の高値までの上昇波のフィボナッチ３８．２％戻しが１．１３ドル台前半に来ている。その水準を完全にブレイクするようであれば、５０％戻しの１．１１ドル台前半までの下落の可能性も高まる状況。一方、ユーロ円は１８３円台前半まで一時下落したものの、ＮＹ時間に入って下げ渋る動きも見られている。



アナリストは、ＦＲＢとＥＣＢの金融政策に対する市場予想のかい離がユーロドルを１年ぶりの安値水準へ押し下げていると指摘。市場がＦＲＢによる複数回の利上げを織り込む方向に動いている一方、ユーロ圏の金利市場ではＥＣＢの追加利上げの必要性に対する確信が弱まっているという。



また、前日発表のユーロ圏のＰＭＩは、エネルギー価格ショックへの反応として景気が減速していることを示しており、ＥＣＢの利上げ期待後退をさらに後押ししていると指摘。これに対し、米経済は比較的影響を受けていないように見える。前日の米ＰＭＩは予想を上回る強い内容となっていた。



EUR/USD 1.1357 EUR/JPY 183.72 EUR/GBP 0.8626



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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