政府は２４日、経済財政諮問会議と日本成長戦略会議の合同会議を開き、新たな成長戦略に向けた「官民投資ロードマップ（工程表）」を提示した。

重点的に投資する人工知能（ＡＩ）や半導体、造船などの「戦略１７分野」で、２０４０年度までの１５年間に累計３７０兆円超の官民投資を行う。

高市政権の「責任ある積極財政」の目玉として、７月にとりまとめる「経済財政運営と改革の基本方針（骨太の方針）」や日本成長戦略に盛り込む。首相は会議で「未来への投資不足の流れを断ち切る」と述べた。

政府は戦略１７分野のうち国内企業が強みを持つと見込んだ６２の製品・技術を選定し、優先的に支援する方針。３月時点の６１から液化天然ガス（ＬＮＧ）運搬船を新たに追加した。

官民投資の内訳は▽ＡＩを使ってロボットなどを自律的に動かす「フィジカルＡＩ」に１０・５兆円▽半導体に６８兆円▽次世代無線通信に２０・５兆円――など。関連企業や業界団体から設備投資計画を聞き取り、市場動向の推計などを加味して金額を積み上げた。総額３７０兆円の官民投資のうち、政府の支出がどの程度を占めるかなどの詳細は明らかにしていない。

政府は２７年度当初予算案から「強く豊かな日本」投資枠を創設し、１７分野へ優先的に歳出を確保する。投資枠の規模や２７年度の一般会計予算でまかなう歳出の規模は、年末に向けた予算編成の過程で議論する。

「強く豊かな日本」投資枠では、国内の民間設備投資や経済成長を底上げする施策を対象に予算を複数年度で確保するほか、予算編成の概算要求でも要求上限を設けない。経済安全保障上、特に重要な分野については、特別会計などで通常の歳出とは別枠で管理する方針だ。