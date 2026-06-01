新卒初任給を2万円引き上げ！ 双日テックイノベーション「初任給改定・人事制度刷新」

記事ポイント 2026年4月入社から初任給を2万円引き上げ・実質月額31万円高度技術保有者の実質支給は月額33万円等級全体の基本給テーブルを改定し成果を賞与へ反映 2026年4月入社から初任給を2万円引き上げ・実質月額31万円高度技術保有者の実質支給は月額33万円等級全体の基本給テーブルを改定し成果を賞与へ反映

双日テックイノベーションは、2026年4月入社の新卒社員から初任給を引き上げるとともに、人事・給与制度を改定しました。

若手社員が早期から専門性を高め、IT領域で長期的に活躍できる環境の整備が目的です。

双日テックイノベーション「初任給改定・人事制度刷新」

改定対象：2026年4月入社の新卒社員より適用初任給引き上げ幅：2万円借上社宅制度補助：月額約4万円（新卒社員対象）実質支給水準：310,000円（高度技術保有者は330,000円）

双日テックイノベーション（略称：STech I）は、1969年設立の双日グループのICT専門商社で、2024年7月に現社名へ改称しました。

ネットワーク・ITインフラ構築、システム開発、DX支援を主力事業とし、「ITで未来を切り拓く先駆者」をVisionに掲げるSTech Iブランドのもと事業を展開しています。

今回の改定では、初任給を2万円引き上げることに加え、借上社宅制度による月額約4万円の補助を組み合わせることで、実質的な支給水準が310,000円に達します。

高度技術保有者として認定された場合は330,000円となり、IT分野の資格・専攻・実務経験などをもとに審査されます。

人事・給与制度の改定内容

初任給の引き上げに合わせ、等級全体の基本給テーブルを見直しました。

安定した給与水準を維持しながら、成果を賞与へ適切に反映する仕組みが整備されています。

これにより、入社後のキャリアステップに応じて処遇が連動する体制になっています。

若手育成と成長支援の背景

デジタル化の進展に伴い、IT人材に求められる役割やスキルは高度化・多様化しています。

STech Iではこれまでも、若手社員を対象に技術手当の支給と次世代スペシャリスト育成に向けた制度を整えてきました。

CDP（キャリアディベロップメントプログラム）を通じて、若手のうちから自身のキャリア希望を踏まえた成長機会を得られる支援も継続されています。

今回の初任給改定は、こうした若手育成施策をさらに推進し、IT領域に関心を持つ多様な人材が活躍できる環境を整えることを目的としています。

基本給テーブルの全体改定によって、若手ITエンジニアがキャリアを積み重ねながら収入も着実に伸ばせる体制が整っています。

双日テックイノベーション「初任給改定・人事制度刷新」の紹介でした。

よくある質問

Q. 今回の初任給はいくら引き上げられましたか？

A. 2026年4月入社の新卒社員から2万円引き上げられました。

借上社宅制度による月額約4万円の補助を合算した実質支給水準は310,000円（高度技術保有者は330,000円）です。

Q. 高度技術保有者とはどのような条件ですか？

A. IT分野において、双日テックイノベーションが定める一定の基準（資格・専攻・実務経験等）に基づき認定された、高度な専門性を有する方を指します。

Q. 人事・給与制度の改定で何が変わりましたか？

A. 等級全体の基本給テーブルが改定されました。

安定した給与水準を維持しながら、成果を賞与へ反映する仕組みが新たに整備されています。

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