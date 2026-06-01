毛穴汚れをすっきり吸着する231円の炭石鹸！ 「ペリカンファミリー石鹸炭・CICA」

記事ポイント シリーズ累計2,000万個突破の「ペリカンファミリー石鹸」に炭・CICA2種が新登場活性炭の吸着力で皮脂・ニオイを洗浄、CICAのW植物処方でゆらぎ肌を補修1個231円（税込）で全7種展開 シリーズ累計2,000万個突破の「ペリカンファミリー石鹸」に炭・CICA2種が新登場活性炭の吸着力で皮脂・ニオイを洗浄、CICAのW植物処方でゆらぎ肌を補修1個231円（税込）で全7種展開

ペリカン石鹸は、ロングセラーの『ペリカンファミリー石鹸』シリーズより、夏の肌悩みに向けた新商品「ペリカンファミリー石鹸炭」と「ペリカンファミリー石鹸CICA（シカ）」を発売しました。

炭石鹸累計販売個数1位のブランドが培った技術と、ボタニカル由来の整肌成分をそれぞれ取り入れた2種で、梅雨から初夏にかけての肌の悩みに応えるラインナップです。

「ペリカンファミリー石鹸」

シリーズ誕生：2009年シリーズ累計販売個数：2,000万個突破（2009年12月〜累計）ラインナップ：全7種（柿渋・薬用柿渋・馬油・オリーブ・蜂蜜・炭・CICA）販売チャネル：ドラッグストア・バラエティーショップなど

「ペリカンファミリー石鹸」は2009年の誕生から17年を経て、シリーズ累計販売個数2,000万個を突破した固形石鹸シリーズです。

ペリカン石鹸は1947年創業の固形石鹸専門メーカーで、体臭・汗臭ケアから乾燥ケア、こだわりの泡質・香りまで幅広い肌悩みに対応するラインナップを揃えています。

今回は夏の深刻な暑さによるベタつきや、梅雨・初夏の乾燥によるゆらぎ肌という現代の肌事情に応える2種が加わり、シリーズは全7種になりました。

物価高騰が続く中でも毎日気兼ねなく使える価格設計を保ちつつ、サステナブルな素材にも取り組んでいます。

石鹸ベースにはRSPO認証のものを使用し、個包装にはFSC認証紙を採用。

印刷インクも植物由来のバイオマスインキを使った環境配慮型です。

家族の悩みに寄り添う「ペリカンファミリー石鹸シリーズ」

既存5種は、汗っかきさんに向けた柿渋・薬用柿渋、乾燥肌に向けた馬油・オリーブ、しっとりとしたバスタイムを楽しみたい方向けの蜂蜜と、悩みや好みで選べる構成になっています。

今回加わった炭とCICAを合わせ、「ベタつく季節の皮脂ケア」から「ゆらぎやすいデリケート肌のケア」まで、夏特有の肌コンディションにも対応できるシリーズになりました。

夏の肌悩みに応える「炭」と「CICA」

2種はどちらも1個231円（税込）で、1個パックと2個パックがあります。

梅雨から初夏の肌が抱えやすい「ベタつき・ニオイ」と「ゆらぎ・乾燥」という対照的な悩みにそれぞれ対応しています。

洗う動作そのものでケアが完結する固形石鹸の手軽さを保ちながら、各種の成分特性を活かした使い分けが一石鹸の価格帯でできます。

「ペリカンファミリー石鹸炭」

商品名：ペリカンファミリー石鹸炭価格：1個パック 231円（税込）／2個パック 462円（税込）標準重量：80g（1個パック）／80g×2個（2個パック）全成分：石ケン素地、水、グリセリン、炭、EDTA-4Na、エチドロン酸、エチドロン酸4Na、香料販売チャネル：ドラッグストア・バラエティーショップなど

炭石鹸累計販売個数1位（※）のペリカン石鹸が長年培った技術を注ぎ込んだ一品で、洗浄補助成分として「活性炭」を配合しています。

活性炭は多孔質で表面積が大きく吸着力に優れ、頑固な毛穴汚れや気になるニオイ汚れをしっかり吸着して洗い流します。

洗い上がりはベタつきを残さない爽快な洗い心地で、肌のキメを整え、つるんとなめらかな清潔素肌に導きます。

汗や皮脂でベタつきやすい初夏の肌を、すっきりリセットしたい場面に向いています。

※泥炭石ブランド「炭配合石鹸」累計販売個数 2023年11月期・日本マーケティングリサーチ機構調べ

「ペリカンファミリー石鹸CICA」

商品名：ペリカンファミリー石鹸CICA価格：1個パック 231円（税込）／2個パック 462円（税込）標準重量：80g（1個パック）／80g×2個（2個パック）全成分：石ケン素地、水、ツボクサ葉／茎エキス、ティーツリー葉エキス、グリセリン、BG、EDTA-4Na、エチドロン酸、エチドロン酸4Na、香料、酸化クロム販売チャネル：全国のドラッグストア・バラエティーショップなど

整肌成分として「CICA（ツボクサエキス）」と「ティーツリー葉エキス」を配合したWボタニカル処方です。

湿気や暑さでストレスを感じるデリケートな肌を、ふわふわの泡が包み込み健やかに洗い上げます。

香りは清らかな「グリーンハーブの香り」で、1日の終わりに穏やかなバスタイムを過ごせる処方になっています。

梅雨の湿気や季節の変わり目で揺らぎやすい肌のケアに使えます。

あなたの欲しいがきっと見つかる豊富な使用感や香りのラインナップ

炭とCICAが加わり、「ペリカンファミリー石鹸」シリーズは全7種になりました。

各種の特徴は次のとおりです。

柿渋：汗っかきさんに、清潔サラサラ素肌へ薬用柿渋：ニオイを防いで清潔な素肌へ馬油：乾燥に悩む肌をふっくらもち肌へオリーブ：乾燥によるごわつき肌を瑞々しく潤す蜂蜜：心もしっとり、夢心地のバスタイムに炭（新）：皮脂・ニオイ汚れを徹底洗浄CICA（新）：荒れがちな肌を健やかに保つ労りケア

毎日のバスタイムが、自分の肌タイプや季節のコンディションに合わせたケアの時間に変わる楽しさを味わえます。

炭のすっきり爽快な洗い上がりも、CICAのふわふわ泡でデリケートな肌を包み込む穏やかさも、日替わりで気分や肌状態に応じて選べる体験が待っています。

17年・2,000万個のロングセラーが積み上げた信頼を背に、家族それぞれがお気に入りの一種を見つける楽しさもこのシリーズならではです。

「ペリカンファミリー石鹸」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「ペリカンファミリー石鹸炭」と「ペリカンファミリー石鹸CICA」の価格は？

A. どちらも1個パックが231円（税込）、2個パックが462円（税込）です。

標準重量は1個あたり80gで、ドラッグストアやバラエティーショップで購入できます。

Q. 「ペリカンファミリー石鹸炭」に使われている炭はどのような成分ですか？

A. 洗浄補助成分として「活性炭」を配合しています。

多孔質で表面積が大きく吸着力に優れた成分で、毛穴の汚れやニオイ汚れを吸着して洗い流します。

Q. 「ペリカンファミリー石鹸CICA」にはどのような植物成分が入っていますか？

A. 整肌成分として「CICA（ツボクサ葉／茎エキス）」と「ティーツリー葉エキス」の2種を配合したWボタニカル処方です。

湿気や暑さによりデリケートになった肌を健やかに洗い上げます。

Q. 個包装にはどのような素材が使われていますか？

A. 個包装にはFSC認証紙を使用しています。

ライセンス番号はFSC® N003822で、適切に管理された森林・再生資源などから作られた紙素材フィルムを採用しています。

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