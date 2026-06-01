軽量＆速乾でインテリアにも溶け込む！ 「Re・De Hairdry」

記事ポイント 「Re・De Hairdry」が2026年6月より台湾Costcoで販売開始パワフルな速乾性・軽量設計・インテリアに馴染むデザインを兼ね備える日本発ウェルネスブランドがアジア市場へ本格進出 「Re・De Hairdry」が2026年6月より台湾Costcoで販売開始パワフルな速乾性・軽量設計・インテリアに馴染むデザインを兼ね備える日本発ウェルネスブランドがアジア市場へ本格進出

ピクセラのウェルネスブランド「Re・De」は、ヘアドライヤー「Re・De Hairdry」を2026年6月より台湾Costcoで販売開始しました。

WhiteとBlackの2モデルが展開され、台湾市場での販売基盤が本格的に構築されます。

Re・De「Re・De Hairdry」

商品名・型番：Re・De Hairdry (White) DR01B-WT / Re・De Hairdry (Black) DR01B-BK販売開始：2026年6月販売地域：台湾販売チャネル：台湾Costco販売価格：現地販売価格に準ずる

「Re・De」は、「心地をリデザインするウェルネスブランド」です。

2020年に電気圧力鍋「Re・De Pot」をはじめとした調理家電からスタートし、2022年12月にブランドコンセプトを刷新。

現在は調理家電に加え、理美容・ウェルネス領域まで幅広い製品を展開しています。

台湾市場では、美容・ウェルネス領域への関心が高まっており、日々使用する美容家電にも機能性だけでなく、デザイン性やライフスタイルとの親和性が求められています。

台湾での販売は、2025年7月に独占販売代理店契約を締結したLASKO International Limited, Inc.との緊密なパートナーシップのもとで実現したものです。

同社は台湾全域の主要ECプラットフォームや百貨店、Costcoなど大型実店舗に強力な市場浸透力を持ちます。

「Re・De Hairdry」の特長

「Re・De Hairdry」は、パワフルな風による速乾性、毎日使いやすい軽量設計、そしてインテリアにも自然に馴染む美しいデザインを備えたヘアドライヤーです。

手に取りやすく扱いやすいフォルムは、毎日のヘアケアをストレスなく続けられるよう整えられています。

洗面台や棚に置いたままでも空間に溶け込む上質なデザインで、生活空間の一部として馴染みます。

髪を乾かす時間を、単なる日常作業ではなく自分を整える心地よいルーティンへと変えることを目指した製品です。

WhiteとBlackの2カラーが用意されており、インテリアや好みに合わせて選べます。

主な特長は5点あります。

パワフルな風によるスピーディーなドライ体験、毎日使いやすい軽量設計、手に取りやすく扱いやすいフォルム、空間に馴染む上質なデザイン、そしてヘアケア時間を心地よいルーティンへ変える使用体験です。

Re・Deブランドとアジア展開

「Re・De（リデ）」は、日本発のウェルネス・ライフスタイルブランドです。

ブランド名はRedefine（暮らしの再定義）・Redesign（暮らしを彩る）・Rededicate（暮らしへの想いを込め直す）の3つの頭文字に由来し、モノやコトのあり方を捉え直す「リデザイン」をテーマに製品開発を行っています。

今回の台湾Costcoでの販売開始は、Re・Deにとってアジア市場への本格進出における重要な一歩です。

日本国内で培ってきたプロダクトデザイン、機能性、ブランド体験が、台湾の消費者に届くようになります。

「Re・De Hairdry」を皮切りに、Re・Deシリーズのさらなる製品も順次台湾市場へ導入される予定です。

パワフルな速乾性と軽量設計で、毎日のヘアケアにかかる時間をコンパクトに整えられます。

インテリアに馴染む上質なデザインで、乾かす時間が心地よいルーティンとして続けられる一品です。

Re・De「Re・De Hairdry」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「Re・De Hairdry」はどのカラーが展開されていますか？

A. WhiteとBlackの2カラーが展開されています。

型番はWhiteがDR01B-WT、BlackがDR01B-BKです。

Q. 台湾でのRe・Deの販売体制はどのように整えられていますか？

A. 2025年7月に締結した独占販売代理店契約のもと、LASKO International Limited, Inc.が台湾全域の主要ECプラットフォームや百貨店、Costcoなど大型実店舗での販売を担っています。

Q. 「Re・De」はどのようなブランドですか？

A. 「Re・De」は「心地をリデザインするウェルネスブランド」です。

2020年に電気圧力鍋「Re・De Pot」をはじめとした調理家電でスタートし、2022年12月にブランドコンセプトを刷新。

現在は調理家電に加え、理美容・ウェルネス領域まで幅広い製品を展開しています。

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