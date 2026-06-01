三重の地酒とウイスキーが24時まで飲める伊勢の夜！ 伊勢パールピアホテル「紺碧-KONPEKI-」

記事ポイント 三重地酒「宮の雪」「KINO帰農」やイチローズモルトを24時まで提供木目一枚板カウンターで1人飲みから二次会まで対応蒸し物・スープカレーなどフード充実 三重地酒「宮の雪」「KINO帰農」やイチローズモルトを24時まで提供木目一枚板カウンターで1人飲みから二次会まで対応蒸し物・スープカレーなどフード充実

伊勢パールピアホテルは、2026年5月、三重の地酒やこだわりの軽食をカジュアルに楽しめる館内バー「紺碧-KONPEKI-」をオープンしました。

伊勢神宮への参拝や大浴場でのリフレッシュの後、移動せずに夜の時間を満喫できる空間で、宿泊客だけでなく地域の方も利用できます。

伊勢市駅周辺では夜遅くまで営業する飲食店が少なく、外で夕食を済ませた後に「二次会に行ける店が見つからない」「もう一杯飲める場所がほしい」という声が多く寄せられていた背景から、24時まで灯る憩いの場として誕生しました。

伊勢パールピアホテル「紺碧-KONPEKI-」

店舗名：カジュアルバー「紺碧-KONPEKI-」オープン日：2026年5月営業時間：19:00〜24:00定休日：不定休アルコール：グラス770円〜フード：550円〜締めグルメ：1,100円〜場所：三重県伊勢市宮後2丁目26-22（伊勢パールピアホテル館内）アクセス：近鉄伊勢市駅 徒歩2分駐車場：立体駐車場120台（無料）

伊勢パールピアホテルは、1999年に伊勢神宮外宮の門前に開業したホテルです。

近鉄伊勢市駅から徒歩約2分という立地で、伊勢志摩観光の拠点として機能しており、伊勢の地域の食材や自然の魅力を伝えることをコンセプトに掲げています。

「紺碧-KONPEKI-」は、その館内に新たに加わったバーコーナーです。

伊勢神宮参拝やホテルの大浴場・サウナでリフレッシュした後に、移動の手間なく夜の余韻を楽しめる空間として位置づけられています。

三重の地酒から入手困難なジャパニーズウイスキー、各種ワインまでドリンクラインナップが揃い、フードも蒸し物やイタリアンおつまみ、締めグルメまで幅広く用意されています。

一枚板カウンターが映えるモダンな空間

店内には、木目が際立つ美しい一枚板のカウンター席があります。

木のぬくもりを感じるモダンな空間で、1人でじっくりと地酒を味わうのに適した静かな雰囲気です。

一方で、グループでの二次会利用にも対応しており、周辺で飲んだ後に「もう一軒」として立ち寄る場としても使えます。

1人飲みからグループの語らいまで、さまざまなシーンに対応できる空間構成です。

ドリンクは三重を代表する地酒「宮の雪」「KINO帰農」をはじめ、入手困難なジャパニーズウイスキー「イチローズモルト」「厚岸」、スモーキーな味わいの「三郎丸」などプレミアムな銘柄が揃っています。

「碧」などのウイスキーや各種ワインも取り揃えており、グラス770円から注文できます。

蒸し物とイタリアンおつまみのフードメニュー

フードは550円から注文でき、ヘルシーな蒸し物と洋酒に合うイタリアンおつまみが揃っています。

「温野菜の蒸し物」「蒸し豚」「シュウマイ」は日本酒の肴にも合い、夜遅くでも身体にやさしい食べ応えのメニューです。

「トリッパのトマト煮込み」「スモークサルシッチャ」といったイタリアンテイストのおつまみはワインや洋酒との相性が高く、ピザはマルゲリータとサラミの2種類を用意しています。

地酒・ウイスキー・ワインそれぞれの風味とのペアリングを一晩で楽しめます。

蒸し野菜などのヘルシー系で軽めに締めたい夜から、こだわりのイタリアンおつまみでしっかり飲み食いしたいグループ利用まで、1テーブルで完結する構成です。

締めにも人気の特製スープカレー

夜食や飲んだ後の締めとして「特製スープカレー」が1,100円から注文できます。

スパイスの香りが特徴で、夜の時間帯に合わせた締めグルメのひとつです。

「麻婆豆腐」も同じ締めグルメカテゴリに並ぶスパイス系メニューです。

辛みと旨みが重なる味わいで、たっぷり飲んだ後の口直しとしても最適です。

アルコール・フードともにメニュー内容や価格・銘柄は季節や仕入れ状況により変更される場合があります。

伊勢神宮外宮そばに立つホテルへのアクセス

伊勢パールピアホテルは、近鉄伊勢市駅から徒歩2分の場所に位置しています。

伊勢神宮外宮のすぐそばという立地で、伊勢志摩観光の拠点として機能しています。

立体駐車場は120台分を無料で備えており、車でのアクセスも問題ありません。

屋外には大型バス2台・中型バス1台分の駐車スペースもあります。

伊勢志摩の地で3代にわたり真珠養殖・卸業を営んできた覚田真珠が母体となって1999年に開業したホテルで、地域の食材や伊勢の自然の魅力を伝えることをコンセプトに据えています。

館内バー「紺碧」も、伊勢の地酒やフードと旅の余韻を結びつける場のひとつです。

伊勢神宮参拝の後、サウナや大浴場でほぐれた身体に、三重の地酒やスパイス系フードが染み渡る夜を過ごせます。

24時まで灯るカウンターで、旅の余韻をそのままたっぷり味わえます。

カジュアルバー「紺碧-KONPEKI-」の紹介でした。

よくある質問

Q. カジュアルバー「紺碧-KONPEKI-」はホテル宿泊者以外も利用できますか？

A. 宿泊客だけでなく、地域の方も利用できます。

営業時間は19時から24時まで、定休日は不定休です。

Q. どのような三重の地酒やウイスキーが飲めますか？

A. 三重の地酒「宮の雪」「KINO帰農」に加え、ジャパニーズウイスキー「イチローズモルト」「厚岸」「三郎丸」「碧」などが揃っています。

グラス770円から注文できます。

Q. 食事メニューの価格帯と内容を教えてください。

A. フードは550円からで、シュウマイ・温野菜の蒸し物・蒸し豚といった蒸し系、トリッパのトマト煮込みやスモークサルシッチャなどのイタリアンおつまみ、ピザ（マルゲリータ・サラミ）が揃っています。

特製スープカレーや麻婆豆腐などの締めグルメは1,100円からです。

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