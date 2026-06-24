中国最大の電子商取引・情報通信企業のアリババが米国防総省を相手取り「中国軍事会社」指定取り消し訴訟を提起したとロイター通信が23日に報道した。

アリババはこの日、米カリフォルニア州サンノゼ連邦裁判所に訴状を提出した。米国防総省が8日に中国軍事会社ブラックリストをこれまでの134社から188社に拡大しアリババを含めたことへの反発だ。米国防総省はアリババが中国工業情報化部と連係した「軍民融合防衛産業寄与者」で国有資産監督管理委員会とも間接的に関連していると指摘した。

アリババは「今回の決定は事実的・法律的根拠がない」と反論した。また「取締役会は独立的に運営され軍と関連する人物は1人もいない。会社の製品とサービスは小売り、物流、企業情報技術に向けたもので、武器、国防、情報とは関係ない」と主張した。

アリババは今回の軍事会社指定が「恣意的で不当でありすでに回復できない損害を及ぼした」と強調した。米国企業が中国市場に参入する主要ルートであるアリババに「中国軍事会社」のレッテルを張るのは会社の評判を傷つけ米国とすべてのビジネスに否定的な影響を及ぼしたと指摘した。

今月初めにブラックリストに新たに含まれた企業はアリババのほかにも検索ポータルのバイドゥ、電気自動車メーカーのBYD、ニオ、バイオ企業ウーシーアップテックなどが含まれた。ウーシーアップテックはすでに11日に類似の訴訟を提起している。

米国防総省のブラックリスト登録は正式な制裁ではない。ただ法的効力は強まる傾向だ。米国法により国防総省は今月からリストに上がった企業と契約を結ぶことができなくなり、2027年からは第三者を通じた製品・サービス購入も禁止される。また、2025年度国防権限法は今月30日からリストに上がった企業に代わりロビー活動をする機関と契約も遮断する。

アリババは訴状で、自社が米国官報を通じて指定の事実を知ることになったとして通知がなかったことを指摘した。少なくとも2月から国防総省との疎通を試みて反論資料を提出したが、国防総省は最後まで回答しなかったと主張した。

アリババの訴訟にもかかわらず勝訴は容易ではなさそうだ。中国のドローンメーカーDJIは2022年10月に中国軍事会社リストに上がってから2年後の2024年10月に訴訟を起こした。だが米裁判所はDJIが中国の防衛産業に寄与しているという国防総省の判断を裏付ける相当な証拠があると判示して訴訟を棄却した。

米国防総省報道官は係留中である訴訟に対しては論評しないとしてコメントを拒否したとロイターは伝えた。