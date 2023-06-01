【レイレナード 03-AALIYAH オルレア】 6月25日 発売 価格：8,800円

コトブキヤは、プラモデル「レイレナード 03-AALIYAH オルレア」を6月25日に発売する。価格は8,800円。

本商品はゲーム「ARMORED CORE 4」に登場する“烏殺し”の異名を持つリンクス、アンジェが駆る「オルレア」を1/72スケールでプラモデル化したもの。

シャープな外観に濃密なディテールで立体化。特徴的な形状のスタビライザー「03-AALIYAH/HTS2」は頭部への新規部品により再現され、メインブースタの「S04-VIRTUE」も新規造形で付属している。

レーザーブレード「07-MOONLIGHT」は左右分付属し、差し替えにより二刀流の再現が可能となっている。その他、リンクス No.3アンジェのエンブレムデカールも付属する。

また、コトブキヤショップおよびコトブキヤオンラインショップにて予約・購入すると「追加武装パーツ」が付いてくる。

「レイレナード 03-AALIYAH オルレア」

サイズ：全高 約145mm

素材：PS・PE

【付属品】

・頭部：03-AALIYAH/H

・コア：03-AALIYAH/C

・腕部：03-AALIYAH/A

・脚部：03-AALIYAH/L

・メインブースタ：S04-VIRTUE

・マシンガン：01-HITMAN

・レーザーブレード：07-MOONLIGHT×2

・プラズマキャノン：SULTAN

・フラッシュロケット：09-FLICKER

・スタビライザー：03-AALIYAH/HTS2

・スタビライザー：03-AALIYAH/CUS1

・スタビライザー：03-AALIYAH/CLS1

・ハンドパーツ×2種（握り手・武器持ち手）

・エンブレムデカール

(C)FromSoftware, Inc. All rights reserved.

※発売日は流通により前後する場合があります。