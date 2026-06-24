【カイロ＝吉形祐司、ワシントン＝栗山紘尚】イランとオマーンは２３日、ホルムズ海峡の管理に伴う「サービス料」の徴収を念頭に置いた協議を進めることで合意した。

米国は反対しており、米イランは最大の争点である核問題の協議を本格的に始める前に対立を深めている。

イランとオマーンの共同声明によると、両国は合同委員会を設置して船舶の安全航行や「サービス料」の徴収を議論していく。海峡は両国の領海でもあり、声明では海峡における両国の「主権」も強調した。オマーン政府は２３日、海峡を船舶が安全に航行できる「臨時回廊」を提供するとも発表した。国際海事機関（ＩＭＯ）とも協力するとしている。

ルビオ米国務長官は２３日、記者団に、サービス料について「いかなる国も国際水路で通航料や手数料を取ることは許されない」と反発した。サービス料はイランが対米協議に入る前から強く主張してきた点で、調整は難航必至だ。

米イランは核の査察や対イラン制裁緩和に伴う議論でも認識が異なる。

トランプ米大統領は記者団に２３日、イランが国際原子力機関（ＩＡＥＡ）の査察受け入れに同意したとして、「１００％行われる」と主張。ＩＡＥＡのラファエル・グロッシ事務局長も２４日の記者会見で「査察は行われる」と語ったが、イランは攻撃された核施設の査察計画を否定している。

米国のベッセント財務長官は２４日、米ＣＮＢＣのインタビューで、凍結解除されたイランの資産は、「米財務省が管理し、大半が米国の食料品や医薬品の購入に充てられる」と主張した。イランは、用途は制限されないとの立場だ。