南の海上では台風7号と8号が北上していて、今後、西日本や東日本に接近するおそれがあります。台風と梅雨前線の影響で大雨が長引く見込みで、厳重な警戒が必要です。

■台風8号 26日には熱帯低気圧に変わる見込み

強い台風7号は、25日から26日にかけて沖縄や奄美に接近する見込みです。その後、27日から28日にかけて速度を上げながら西日本や東日本に近づくおそれがあります。27日は、西日本と東日本の太平洋側を中心に警報級の大雨となる可能性があり、荒れた天気になりそうです。

台風8号は、26日には日本の南で熱帯低気圧に変わる見込みです。この雨雲も列島に近づくおそれがあるため、熱帯低気圧に変わった後も注意が必要です。

■台風が梅雨前線を刺激 25日九州北部で線状降水帯のおそれ

すでに梅雨前線の影響で各地で大雨となっていますが、台風が近づくことでこの梅雨前線の雨雲が刺激され、広い範囲で雨雲がかかり続け、大雨がさらに長引く見込みです。25日は、九州北部で線状降水帯が発生するおそれもあり、厳重な警戒が必要です。また、27日には、台風本体の雨雲が関東などに直撃するおそれがあります。

台風が近づくことによって、降り始めからの雨の量がさらに多くなるおそれがあります。地盤が緩んだり河川が増水したりする場合があるため、土砂災害や川の増水、氾濫に警戒が必要です。

台風の進路や接近のタイミングなどの予報にはまだ幅があるため、最新の情報をこまめに確認してください。