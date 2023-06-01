Bose Lifestyle Ultra Subwoofer

Amazonにて、Boseのオーディオ製品各種がセール価格で販売されている。セール期間は7月8日23時59分まで。

期間中は、ワイヤレスサブウーファースピーカー「Bose Lifestyle Ultra Subwoofer」や、サウンドバー「Bose Smart Soundbar」、完全ワイヤレスオーバーイヤー型ヘッドホン「Bose QuietComfort Ultra Headphones（第2世代）」、ワイヤレスリアスピーカー「BOSE SURROUND SPEAKERS」などがお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

Bose Lifestyle Ultra Subwoofer

身体の芯まで響く低音をもたらすワイヤレスホームシアター向けサブウーファー。最初のビートから最後の余韻まで、Bose Lifestyle Ultra Subwooferがあらゆる瞬間を、よりスケールの大きな「体感」へと変える。対応するBoseスピーカーやサウンドバーとサブウーファーを組み合わせれば、壁から壁まで広がるような音に包まれる没入感を最大限に高める。さらにCleanBassテクノロジーが共鳴を抑え、どんな音量でもクリアで迫力のある低域を実現する。

Bose QuietComfort Ultra Headphones（第2世代）

Boseが誇る最高水準のヘッドホン向けノイズキャンセリング機能と臨場感あふれる空間オーディオを搭載。イマーシブオーディオでは、サウンドが目の前で展開されているかのような臨場感を味わえる。バッテリー持続時間は最長30時間（イマーシブオーディオの場合は最長23時間）。