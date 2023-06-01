“貝殻ビキニ”で一世風靡・武田久美子、手ブラショット＆ハイレグ水着姿披露「FRIDAY」表紙に登場
【モデルプレス＝2026/06/25】女優の武田久美子が、6月25日刊行の週刊誌「FRIDAY」（講談社）7月10日号に登場している。
【写真】元アイドル57歳美人女優のセクシーグラビアカット
“貝殻ビキニ”で一世を風靡した武田は表紙＆巻頭10ページにて登場。本誌の撮影の舞台は石垣島。南国の絶景を背景に、ハイレグ水着や⼿ブラショットなどなど、惜しみなく抜群のプロポーションを披露している。
同号にはそのほか、制コレ出身でハタチを迎えた松島かのん、STU48メンバーでグラビア人気が急上昇中の工藤理子、バラエティ番組で活躍中の立野沙紀などが登場している。
1968年、愛知県生まれ。1982年に映画『ハイティーン・ブギ』で女優デビュー。歌手としても活躍しながら、数々の写真集を刊行し、ヒットを記録。1999年にアメリカに移住し、現在はサンディエゴ在住。美のカリスマとして、女性たちの支持も集めている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】元アイドル57歳美人女優のセクシーグラビアカット
◆武田久美子、石垣島で撮影
“貝殻ビキニ”で一世を風靡した武田は表紙＆巻頭10ページにて登場。本誌の撮影の舞台は石垣島。南国の絶景を背景に、ハイレグ水着や⼿ブラショットなどなど、惜しみなく抜群のプロポーションを披露している。
◆武田久美子プロフィール
1968年、愛知県生まれ。1982年に映画『ハイティーン・ブギ』で女優デビュー。歌手としても活躍しながら、数々の写真集を刊行し、ヒットを記録。1999年にアメリカに移住し、現在はサンディエゴ在住。美のカリスマとして、女性たちの支持も集めている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】