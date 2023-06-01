【今から、親友やめようか。～腐れ縁同僚は甘い快楽で私を壊す～ 第1巻】 6月25日発売 価格：780円

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CLLENNは、につやまにつこ氏のマンガ「今から、親友やめようか。～腐れ縁同僚は甘い快楽で私を壊す～【コミックス版】」の第1巻を、6月25日に発売する。価格は780円。

本書は、単話版「今から、親友やめようか。～腐れ縁同僚は甘い快楽で私を壊す～」1～6話に描き下ろしを加えたコミック版。

発売に合わせて「今から、親友やめようか。～腐れ縁同僚は甘い快楽で私を壊す～【コミックス版】」第1巻の試し読みが増量となるキャンペーンが、6月25日から7月8日まで開催される。

【あらすじ】

トモダチを失いたくない、なのに――

容赦なく抱かれて、キモチよすぎて、もう戻れないよ、私……。

OLのひまりは、性欲が強すぎて彼氏と長続きしないのが悩み。

「満足するまで抱かれてみたい」

酔った勢いで大学からの友人兼同僚の和巳に愚痴ったら、試してみる？ と男の顔で誘われて……。

これまで意識してこなかった和巳の視線が、囁きが、熱を帯びて物寂しい肌を刺激する。

大事な男友達のボーダーラインを超えて

甘く抱き尽くされる背徳感と充足感は、お試しだけでは終われない。

引き返せない私たち。これからどうなってしまうの？

(C)につやまにつこ/CLLENN