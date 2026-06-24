【テニス速報】 バート ホムブルク・オープン 第4日 ニコール メリチャー / エリン ルーリフ vs アンドレヤ クレパーチ / ニカ ラディシッチ
バート ホムブルク・オープン
大会期間：2026年6月21日～2026年6月27日
開催地：ドイツ バート・ホンブルク
コート：芝
結果：[ニコール メリチャー / エリン ルーリフ] 1 - 2 [アンドレヤ クレパーチ / ニカ ラディシッチ]
バート ホムブルク・オープン第4日がドイツ バート・ホンブルクで行われ、女子ダブルス1回戦で、第1シードのニコール メリチャー / エリン ルーリフとアンドレヤ クレパーチ / ニカ ラディシッチが対戦した。
第1セットはアンドレヤ クレパーチ / ニカ ラディシッチが6-4で先取。第2セットはニコール メリチャー / エリン ルーリフが6-4で奪い返したが、第3セットはアンドレヤ クレパーチ / ニカ ラディシッチが10-2で制し、アンドレヤ クレパーチ / ニカ ラディシッチがセットカウント2対1で勝利した。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-06-24 23:42:06 更新