バート ホムブルク・オープン

大会期間：2026年6月21日～2026年6月27日

開催地：ドイツ バート・ホンブルク

コート：芝

結果：[ニコール メリチャー / エリン ルーリフ] 1 - 2 [アンドレヤ クレパーチ / ニカ ラディシッチ]

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バート ホムブルク・オープン第4日がドイツ バート・ホンブルクで行われ、女子ダブルス1回戦で、第1シードのニコール メリチャー / エリン ルーリフとアンドレヤ クレパーチ / ニカ ラディシッチが対戦した。

第1セットはアンドレヤ クレパーチ / ニカ ラディシッチが6-4で先取。第2セットはニコール メリチャー / エリン ルーリフが6-4で奪い返したが、第3セットはアンドレヤ クレパーチ / ニカ ラディシッチが10-2で制し、アンドレヤ クレパーチ / ニカ ラディシッチがセットカウント2対1で勝利した。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-24 23:42:06 更新