日経225先物：25日0時＝200円高、6万9760円
25日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比200円高の6万9760円と急伸。日経平均株価の現物終値6万9174.97円に対しては585.03円高。出来高は7739枚となっている。
TOPIX先物期近は3990.5ポイントと前日比18ポイント高、TOPIXの現物終値比は26.74ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 69760 +200 7739
日経225mini 69765 +215 152291
TOPIX先物 3990.5 +18 7744
JPX日経400先物 36225 +225 279
グロース指数先物 685 +4 305
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3990.5ポイントと前日比18ポイント高、TOPIXの現物終値比は26.74ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 69760 +200 7739
日経225mini 69765 +215 152291
TOPIX先物 3990.5 +18 7744
JPX日経400先物 36225 +225 279
グロース指数先物 685 +4 305
東証REIT指数先物 売買不成立
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