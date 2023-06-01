　25日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比200円高の6万9760円と急伸。日経平均株価の現物終値6万9174.97円に対しては585.03円高。出来高は7739枚となっている。

　TOPIX先物期近は3990.5ポイントと前日比18ポイント高、TOPIXの現物終値比は26.74ポイント高で推移。

○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 69760　　　　　+200　　　　7739
日経225mini 　　　　　　 69765　　　　　+215　　　152291
TOPIX先物 　　　　　　　3990.5　　　　　 +18　　　　7744
JPX日経400先物　　　　　 36225　　　　　+225　　　　 279
グロース指数先物　　　　　 685　　　　　　+4　　　　 305
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース