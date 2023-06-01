アニメ「片田舎のおっさん、剣聖になるII」が、テレビ朝日系全国ネット、AT-Xほかにて7月8日より毎週水曜23時45分～放送開始となる。最速配信はPrime Videoにて7月9日より毎週木曜0時15分～世界独占で実施。

本作は佐賀崎しげる氏が原作、鍋島テツヒロ氏がイラストを手掛けるファンタジー小説を原作としたアニメの第2期。2025年4月より放送された第1期の続きが描かれる。

オープニング主題歌はユニコーン「クレナイノハ」。新キャラクターとして、ヴェルデアピス傭兵団のハノイ・クレッサ、クリウ・ライバーク、プリム、謎の傭兵のホワイト・メイデン、スフェンドヤードバニアの国教でスフェン教教皇のモーリス・パシューシカなどの登場も予告されている。

「片田舎のおっさん、剣聖になるII」

・放送開始日：7月8日より毎週水曜23時45分～

・放送局：テレビ朝日系全国ネット、AT-Xほかにて

・最速配信：Prime Videoにて7月9日より毎週木曜0時15分～世界独占

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【TVアニメ「片田舎のおっさん、剣聖になるII」PV第三弾】【「片田舎のおっさん、剣聖になるII」あらすじ】

片田舎の剣術師範ベリル・ガーデナント。

彼はいまや騎士団の特別指南役として、そして孤児の後見人として、首都での日々に馴染みつつあった。

しかし、取り巻く環境はベリルに安穏を許さない。

魔術の学究に勤しむ教育機関で。

乗り越えるべき壁がそびえる故郷で。

国境を臨む辺境伯領で。

策謀渦巻く異国の地で。

ベリルは剣士として、ひとりの人間として、避けることのできない新たな戦いに立ち向かう――

(C)佐賀崎しげる・鍋島テツヒロ／SQUARE ENIX・「片田舎のおっさん、剣聖になるII」製作委員会