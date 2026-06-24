話せない幼児の命をつなぐIDカード付き！ SAFELY「防災手ぬぐいプロジェクト」

記事ポイント 3〜6歳の54%が災害時救命情報を未所持氏名・血液型・アレルギーを記入できる子どもIDカード欄内蔵ひらがな＋イラストの防災アクション解説を収録 3〜6歳の54%が災害時救命情報を未所持氏名・血液型・アレルギーを記入できる子どもIDカード欄内蔵ひらがな＋イラストの防災アクション解説を収録

SAFELYは2026年1月より、3〜6歳の子どもを持つ家庭向けに「防災×知育」を兼ね備えた防災手ぬぐいプロジェクトを始動しました。

子ども用IDカード機能・防災アクション解説・知育コンテンツを一枚に凝縮した防災ツールです。

日本では非常食・備蓄品の準備が進む一方で、「子ども自身が災害時に救命につながる情報を伝えられるか」という視点への備えは、社会的に十分に共有されていません。

SAFELYはこの課題に正面から向き合い、子どもへの「情報の備え」を日本の防災文化に根付かせることを目指しています。

SAFELY「防災手ぬぐいプロジェクト」

対象：3〜6歳の子どもを持つ家庭プロジェクト始動：2026年1月機能：子ども用IDカード・防災アクション解説・知育コンテンツ（間違い探し）・個人情報保護設計の4つ設計思想：電源不要・操作不要・特別な判断不要

SAFELYが展開する防災手ぬぐいプロジェクトは、東京都渋谷区を拠点とするITスタートアップによる新規事業として位置づけられており、子どもへの「情報の備え」を日本の防災文化に根付かせることを目的としています。

阪神・淡路大震災や東日本大震災をはじめとする大規模災害の教訓から防災意識は着実に高まってきましたが、「子ども自身が誰であるかを周囲に伝えられるか」という観点への備えは、これまで十分に議論されてきませんでした。

手ぬぐいを選んだ背景には高い実用性があります。

端が縫われていないため手で簡単に裂くことができ、骨折時の添え木を固定する紐・出血時の止血帯・怪我の包帯代わりとして変形できます。

そのまま使う場合は、煙を防ぐマスク・首に巻いての防寒や熱中症対策・避難所での目隠しとして役立ちます。

タオルと比べて圧倒的に軽くかさばらず、通園バッグを圧迫しません。

乾きが早く衛生面を保ちやすいため、子どもが常に携帯するアイテムとして最適な素材です。

保護者85名の調査が示した実態

2026年1月、3〜6歳の子どもを持つ保護者85名を対象にアンケート調査を実施しました。

結果は意識と行動のギャップを浮き彫りにしています。

54%：子どもに救命情報を「持たせていない」30%：子どもの防災備えを「何もしていない」50%：第三者・救急隊の助けが必要と「たまに考える」10%：救命情報を持たせることの「必要性を感じていなかった」

多くの保護者が「災害時に子どもが第三者の助けを必要とするかもしれない」と意識しながらも、実際の備えに至っていない実態が明らかになりました。

「何を持たせておけばよいか」という具体的な指針が社会に浸透していないことが、準備不足の背景にあります。

幼い子どもは、混乱した状況下で自分の住所・保護者の連絡先・持病やアレルギーを正確に伝えることが困難です。

親と離ればなれになるリスクが高い災害現場において、子ども自身が「情報を持っている」かどうかは命に直結する問題です。

親子で一緒に学べる4つの機能

子ども用IDカード機能（情報のバトン）は、氏名・生年月日・血液型・持病・アレルギー・緊急連絡先・住所を直接書き込めるスペースを備えています。

親子が離ればなれになった際や、子どもが言葉を発せない状況でも、救助者や医療従事者が即座に必要な情報を把握できます。

リュックや衣服の見える位置に結ぶことで、周囲に「緊急情報在中」であることを示す使い方も推奨されています。

幼児向け防災アクション解説はひらがなとイラストで説明されており、3・4歳の子どもは保護者が読み聞かせながらイラストを一緒に確認できます。

5・6歳以上は自分で間違い探しに挑戦しながら防災アクションを学ぶ設計で、年齢に応じたステップで防災意識を育てられます。

知育コンテンツの間違い探しには、SAFELYオリジナルキャラクター「トイたん」が登場します。

日常の遊びを通じて親子で防災に親しむきっかけとなり、非常時には避難所など不慣れな環境に置かれた子どもの緊張を解きほぐす心のケアツールとしても活用できます。

折りたたむと隠れる個人情報保護設計

ID記入欄は、手ぬぐいを折りたたんだ際に外側から見えなくなる位置に配置されています。

平時は「見せないお守り」として通園バッグやランドセルに忍ばせ、いざというときにだけ情報を取り出せる設計です。

日常の防犯面に配慮しながら、緊急時には素早く情報を取り出せる構造になっています。

電源も操作も特別な判断も不要で、誰でも・いつでも・直感的に扱えるアナログツールとして機能します。

折りたたんだ状態では外観から記入内容が判別できないため、子どもが日常的に身につけていても安心です。

危機管理アドバイザーによる評価

危機管理教育研究所代表・危機管理アドバイザーの国崎信江氏が実際に手に取り、評価を寄せました。

阪神・淡路大震災をきっかけに子どもの防災研究を開始し、文部科学省「地震調査研究推進本部政策委員会」委員や内閣府「防災スペシャリスト養成企画検討会」委員などを歴任している防災・危機管理の第一人者です。

国崎氏は「最大の特徴は、氏名や連絡先等のパーソナル情報を記入できる点」と述べており、万が一、親子が離ればなれになった際や、お子さんが意識を失うような事態でも、救助者や医療従事者へ命を繋ぐ「情報のバトン」になると評価しています。

収録された間違い探しのイラストは、不安な状況下で子どもたちの心を解きほぐす遊び相手にもなります。

こうした点から、同製品は「衛生用品を超えた多機能ツール」と位置づけられています。

「この一枚をいつもの鞄に入れ、普段から使う習慣があれば、自然と防災や救命の知識に触れることができます。いざという時に身を守る最強のツールになる」とのコメントも寄せられています。

電源・操作が不要なアナログ設計で子どもが常に携帯でき、親子で使い方を確認しながら日常の中で防災について話し合うきっかけを作れます。

遊びながら学んだ防災アクションが、いざというときの行動につながります。

SAFELY「防災手ぬぐいプロジェクト」の紹介でした。

よくある質問

Q. 子どもIDカード機能にはどんな情報を書き込めますか？

A. 氏名・生年月日・血液型・持病・アレルギー・緊急連絡先・住所を直接書き込めるスペースがあります。

折りたたんだ際に外側から見えなくなる位置に配置されているため、日常の防犯面にも配慮した設計です。

Q. 何歳の子どもに向けた内容ですか？

A. 3〜6歳の子どもを持つ家庭向けに設計されています。

3・4歳のお子様には保護者が読み聞かせながらイラストを楽しめ、5・6歳以上は自分で間違い探しに挑戦しながら防災アクションを学べます。

Q. 手ぬぐいを裂いて使える応急処置にはどんなものがありますか？

A. 端が縫われていないため手で簡単に裂くことができます。

骨折時の添え木を固定する紐・出血時の止血帯・怪我の包帯代わりとして使えます。

そのまま使う場合は、煙を防ぐマスクや首に巻いての防寒・熱中症対策にも対応します。

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